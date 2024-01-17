Как второй человек в Российской империи пытался сделать из дочери совершенного человека

Михаил Сперанский, сановник, умнейший человек своего времени, когда-то бывший номером вторым в Российской империи после императора Александра I, находясь в опале в Пензе (гражданский губернатор), пытался сделать из дочери совершенного человека. Будучи разделенным с ней, он писал ей письма, как взрослой, хотя ей было 17 - 19 лет и в этом возрасте девочкам не до размышлений, что есть добро, а что - нет. Дочь его звали Лизой, Елизаветой, и она была единственным дитя от горячо любимой жены, к сожалению, рано ушедшей...

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Что он внушал дочке, пытаясь достать до разума и сердца? И может ли это пригодиться нам? Да, конечно.

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1) Любовь. Ребенок должен знать и чувствовать всей душой, что без него жизни нет. "Мы тебя любим больше жизни".

"Что мне в изобилии и потребностях, когда нет главной, единственной, нет моей Лизы?" (здесь и далее - Сперанский, "Русский архив", 1868). "Без тебя я не могу иметь всей полноты моего бытия". "Думаю о тебе каждый день, каждый час!"

Он не женился другой раз. Девочка была оставлена в Петербурге на попечении знакомой семьи. Единственная связь - письма.

Wikipedia // Елизавета - единственный ребенок Михаила Сперанского

2) Всегда быть на связи с родителями. Пожалуйста! Помните о родителях своих даже тогда, когда вам, во всей юношеской круговерти, совсем не до них. И, если вы далеко и они не могут физически дотронуться до вас, обнять вас, прижаться к вам, вдохнуть ваш запах, то расскажите им как можно больше мелочей и обстоятельств вашего бытия, чтобы они, те, кто создал вас, могли хотя бы в мыслях представить себе - вы рядом, вы здесь, с ними - хотя бы в мысленных ощущениях.

"Письма твои суть насущный мой хлеб". "Пиши, моя прелестница, точно так, как доселе писала; описывай твое общество, твои свидания, твои разговоры; раздробляй иногда собственные свои ощущения; это познакомит тебя более с собою и оживит в мыслях моих всю картину настоящего твоего бытия". "Прошедшая неделя была для меня счастливее предыдущей. Я получил от тебя два письма".

3) Быть добрым - а дальше целая программа доброты. "Глупо иметь ум, не обращая его на добро; а добро сие состоит в том, чтобы приводить людей к миру и взаимной любви, смотреть на все с лучшей и доброжелательнейшей стороны, извинять слабости и исправлять заблуждения, не оскорбляя заблуждающих: словом, представлять правду и добродетель в самом привлекательном виде без злословия и пересудов. Злословие есть зараза нашего времени и величайшая язва истинного разума". Сперанский - второе лицо империи - сам пал жертвой злословия и доносов, приписывающих ему невообразимое.

4) Готовность к злу. Искать "противовесие зла, преизобилующего в этом мире".

5) "Не дозволяй никому и никогда пред тобою смеяться над cara patria" (дорогим отечеством). Под этим нужно подписаться сто тысяч раз, что не исключает того, что мы должны видеть и решать проблемы своего отечества. Критическое, ясное, позитивное мышление - основа того, что нужно бы добиваться от своих детей.

6) Независимость. "Мы без долгов и с независимым доходом; а независимость есть единое благо, которое нам недоставало".

7) Быть лучшим. "В языках ты настоящий Русский богатырь". "Стихи твои прекрасны, и, что для меня, как старого твоего учителя, всего драгоценнее, ни одной погрешности в языке!"

8) Учиться быть среди людей. "Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего, есть самая труднейшая и полезнейшая на свете. Тут нет ни книг, ни учителей; природный здравый смысл, некоторая тонкость вкуса и опыт - одни наши наставники". "Как часто мы делаем или продолжаем свои огорчения единственно по ложному расчету, по незнанию свойств тех людей, с коими мы имеем дело".

"Никогда не шути с людьми, не имеющими ни вкуса, ни воспитания. Те, кои, по счастливому твоему выражению, везде видят одну букву я, не способны понимать ни доброй шутки, ни исправления; это отчаянные люди, коих должно предать судьбе их; и приметь еще: самолюбие всегда сопряжено с некоторым злопамятством и мстительностью. С людьми сего рода один может быть образ поведения: как можно меньше говорить".

9) Разумность в деньгах - на полном доверии к ребенку. "Разрешу твои сомнения в деньгах. Не жалей ничего для твоих учителей; не скупись даже и для приличных нарядов, разумея особенно вещи прочные и к ежедневному употреблению служащие. Многие отцы, но немногим дочерям могут дать сие дозволение, не заботясь об излишествах и не опасаясь расточения".

10) А как жить? "С сердцем чистым, с умом здравым, с воображением розовым до глубокой старости". А что желать? "Всех возможных радостей, из коих первая и наилучшая есть чистота души и невинность сердца".

11) Книги. "Общество умных мертвецов я всегда предпочту сей толпе глупых полумертвых, с коими необходимо должно жить. Жизнь мысли есть истинная жизнь; все прочее походит более на ночные грезы". А вот это зря. Слишком "пожилое" рассуждение для девочки, которой нужно еще жизнь прожить и детей родить (у нее будут два сына и дочь, которая даст многочисленное потомство).

12) "По счастью между нами нет никаких тайн". "Так люблю я везде идти или с тобою, или за тобою. Для тебя единственно я выучился по-английски; для тебя же выучусь по-немецки". И это зря. У ребенка - особенно взрослеющего ребенка - должна быть собственная жизнь. И у родителей - тоже. Ничего не поделаешь. Он должен постепенно отрываться от нас, а мы с этим мириться.

Сперанский писал письма несколько раз в неделю, под каждую почту. В них только одно желание - быть с ребенком, учить его, хоть как-то сократить расстояние, которое их разделяет. Между Петербургом и Пензой более 1000 км. В 1819 г. его "загнали" в Сибирь генерал-губернатором. Он отдалился от дочери еще на тысячи километров.

Елизавета Сперанская (в браке Фролова-Багреева) стала писательницей. Печаталась в "Современнике" Пушкина. У них один и тот же год рождения, 1799-й. Металась между Россией и заграницей, объехала всю Европу, была на Востоке. Сочиняла романы о русской жизни на французском и немецком. Вена стала ее приютом. Личная жизнь? Как говорят сейчас, "все сложно". "По уму и воззрениям была одной из выдающихся русских женщин" (Брокгауз и Ефрон).