«Воровка необыкновенной красоты»: как на самом деле выглядела Сонька Золотая Ручка

«Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...», — такими словами начиналась заметка о знаменитой мошеннице и воровке, вышедшая в 1899 году в «Московских ведомостях». Но те, кто знал Софью Ивановну Блювштейн лично, отзывались о ее внешности не столь комплиментарно.

© Павловский И.И.

С бородавкой на щеке

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Если судить по дошедшим до нас описаниям Соньки, ее трудно назвать красавицей. Невысокого роста — чуть более 150 см, с густыми темными бровями, тонкими всегда словно поджатыми губами, широконосая и с бородавкой на правой щеке. Кое-кто из близко знакомых с преступницей утверждал, что в детстве она переболела оспой, а потому была рябой. В общем, красавицей точно не была.

Королева преступного мира

Тем не менее Сонька пользовалась благосклонностью со стороны представителей сильного пола. Но тут дело, скорее всего, в ее актерских качествах. Рассказывают, что с помощью грима она с легкостью меняла внешность, становясь неузнаваемой. А редкое обаяние Софьи Ивановны делало ее центром притяжения в любой компании. Впрочем, сама она предпочитала компанию мужчин. Здесь она могла блеснуть своими знаниями и умениями — Сонька владела шестью языками, играла на рояле, хорошо пела и всегда стильно одевалась. По тем временам, когда «индустрия красоты», как ее называют сегодня, отсутствовала полностью, этого было вполне достаточно.

Всенародная любимица

Во времена, когда не было интернета, а СМИ не были столь развиты, о реальной внешности Золотой Ручки ходили легенды. Ведь вживую ее мало кто видел. А всенародная любимица — что-то вроде Робин Гуда в юбке — в людском сознании просто не могла быть некрасивой. Ведь она очаровала и обманула десятки, если не сотни светских красавцев, которые буквально осыпали ее деньгами и драгоценностями. В народе мошенницу любили за то, что бедняков она никогда не обижала, а зачастую даже помогала нуждающимся.

Женщина со старушечьим лицом

Сонька неоднократно попадалась и получала сроки. В конце 1880-х она была отправлена в ссылку на Сахалин, где с ней встречался путешествовавший по России Антон Чехов. Он также оставил ее описание, и оно точно не соответствовало типичным представлениям о красоте:

«Это маленькая, худенькая, уже седеющая женщина с помятым, старушечьим лицом. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное».

Верить или нет Чехову — личное дело каждого. Возможно, к тому времени Блювштейн уже была изрядно потрепана жизнью и растеряла не только былую красоту, но и остатки прежнего обаяния.