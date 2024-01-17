Куда пропала принцесса? Кейт Мидллтон перенесла тяжелую операцию

Герцогиня Кейт Миддлтон постоянно появляется на светских мероприятиях, ведет благотворительную деятельность и представляет публично королевскую семью. Однако недавно принцесса перенесла операцию и теперь нескоро вернется к прямым обязанностям.

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Информация о здоровье членов британской королевской семьи держится в строгом секрете, но иногда представителям династии Виндзор приходится приоткрывать завесу тайны. Так, недавно стало известно, что Кейт Миддлтон долгое время не будет появляться на публике.

Дело в том, что жена принца Уильяма перенесла серьезную операцию: известно лишь, что хирургическое вмешательство было связано с животом. Другие подробности, конечно, не раскрываются. Сейчас Кейт находится в больнице и восстанавливается. На это уйдет не меньше двух недель, но даже после выписки герцогиня Кембриджская не сможет вести настолько активный образ жизни.