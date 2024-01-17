«Никакой не князь»: продолжатели рода Голицыных о родстве с новым премьером Франции

Продолжатели знаменитого рода Голицыных с удивлением узнали, что у них появился еще один родственник. Это новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Согласно данным сообщества Geneanet, политик имеет самое прямое отношение к их династии, а его мать родилась в семье эмигрантов-белогвардейцев из Одессы.

© Daily Storm

Может ли это быть правдой? Есть ли у них желание познакомиться? И какая мысль вдруг приходит в голову супруге князя Михаила Голицына, когда она узнает, что молодой француз еще не женат?

Видео дня

Иван Голицын, художник, правнук московского губернатора (1887-1891), князя Владимира Михайловича Голицына

— К какому роду он принадлежит? Князей Голицыных? Голицыных и Орловых?

Ну это если только по женской линии! Потому что по мужским его у нас нет — они все отслежены. И его отец, конечно, не Голицын.

А кто у него мама? Родилась в семье белогвардейцев из Одессы? А, в нем течет кровь Рюриковичей и Гедиминовичей…

Значит, он и правда «набрал» этого по бабушке или прабабушке (и так далее), и надо отследить, на каком этапе среди его предков был кто-то из Голицыных. Ну если не врут. А это может быть и на два, и на три, и на четыре поколения вверх!

Потому что про меня тоже можно сказать, что там и Рюриковичи, и Гедиминовичи, и Шереметевы. Но Голицын — по мужской.

А по поводу того, приятно ли мне, что у нас появился такой родственник… Не знаю! (Смеется.) Приятно — кому? Государству или мне? Они же наши враги. Но мне было бы интересно о нем почитать.

Только никакого голицынского титула у него нет. Кто, вы говорите, его отец? Продюсер Ив Атталь, перебравшийся во Францию из Туниса? Ну конечно, он никакой не князь!

Помогает ли такой титул в обычной жизни? А вы знаете, нам уже надоело удивлять народ своим происхождением, поэтому, когда нам звонят с просьбой дать интервью, то чаще всего слышат «нет». Как говорила моя тетя, урожденная Голицына, а сама — Трубецкая, «мне это неинтересно».

Но за свой род мы отвечаем! Мой дед был репрессирован, но, всякий раз приезжая на новое место, он первым делом вешал на стены портреты своих предков. И именно благодаря этому они и сохранились. Потому что если ставить их в чулан, это все пропадало. Забывалось, терялось…

А он — вывешивал, не боялся!

Да большевики и не особо обращали на них внимание. Им было все равно, когда им говорили, что вот это — чей-то прапрадедушка, а вот этот человек жил еще при Петре.

Если это был не императорский портрет, это никого не интересовало, и при обыске можно было отговориться!

Ирина Андрианова, писатель, сценарист, жена князя Михаила Голицына:

Я правильно поняла, что вы говорите о потомке Голицыных? А кем он стал во Франции? Премьер-министром? Понятно. Значит, он с Макроном.

И знаете, пока я ехала в метро, я окунулась в воспоминания — и сразу могу сказать, что у Голицыных было четыре ветви! Одна из них угасла, а самая плодовитая — это Алексеевичи, к которой принадлежат мой муж, его брат и остальная родня, которая сейчас живет в Москве. Но этот премьер явно из другой.

А еще у этого рода крайне печальная судьба! Ну вы можете догадаться, что с ним стало после 1917-го. А за границу было не уехать, потому что все были обременены большими семьями, и чтобы сняться с места, нужно было найти новую работу. Это сделали лишь единицы.

И потом, ведь просто так не уедешь. Все были со стариками: с бабушками, с дедушками…

А насчет того, чтобы с ним познакомиться… Да нет. Потому что у меня несколько другая роль. А есть настоящие Голицыны, как, например, Андрей Михайлович, с которым мы общаемся, который женат на английской представительнице этого же рода. Она является ему семиюродной сестрой.

Кстати, сколько лет этому французу? 34? Он еще молодой человек! Мог бы стать женихом моей дочери. Ей 27. И она недавно начала изучать французский.

А что о нем говорят еще? Что в нем течет кровь Рюриковичей и Гедиминовичей? Ну понятно, откуда они это взяли.

Голицыны ведут свой род от великого князя литовского Гедимина, который жил еще в XIV веке. А потом его внук поехал служить одному из московских князей, остался там насовсем, и через два поколения произошло разделение на Голицыных, Оболенских и Трубецких. Это целая история!

Причем Голицыны считались самым плодовитым дворянским родом. Чадолюбивые были люди... И это сохраняется — но уже не так, как раньше.

Ну и потом сейчас другие времена.