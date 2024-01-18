Почему приговоренного к смерти британского наемника Аслина не казнили в ДНР

Британский наемник Эйден Аслин, который был приговорен судом ДНР к смертной казни в 2022 году, а позднее освобожден в рамках обмена военнопленными, вернулся в зону проведения спецоперации. Что о нем известно?

Когда Аслина приговорили к смертной казни

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В начале июня 2022 года Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к смертной казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима.

Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц.

23 июня 2022 года издание Telegraph сообщило, что Аслин позвонил своим родственникам и попрощался с ними.

Он пояснил, что его время постепенно уходит, потому что британские власти до сих пор не попробовали связаться с руководством ДНР и договориться о его возможном освобождении.

«Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери. <...> Суть в том, что Эйден сказал, что ДНР сообщила ему, что никто из Великобритании не выходил на связь и что он будет казнен», — говорила бабушка Аслина Памела Холл.

16 июля 2022 в Сети появилось видео, как британский наемник исполнил гимн России во время приезда американского журналиста Джона Дугана, сказав, что в нем проснулся талант к пению.

Перед исполнением гимна России Аслин отметил, что его талант хвалят соратники. По словам британца, ему сказали, что он хорошо поет.

Как Аслин оказался в Саудовской Аравии

В сентябре 2022 года член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что Аслина и нескольких других наемников российские власти освободили при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Позднее стало известно, что Россия провела обмен военнопленными и с подконтрольных Киеву территорий были возвращены 55 военнослужащих, в том числе бойцы подразделений ДНР и ЛНР.

Что известно о возвращении Аслина в зону СВО

В ноябре 2022 года издание Daily Mail сообщило, что британец планирует вернуться на Украину и работать военный корреспондентом.

«Украина мой дом. Конечно, я не хочу, чтобы меня снова схватили, но я считаю, что есть еще над чем поработать. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», — признался он.

Эйден Аслин

Военный корреспондент Андрей Руденко в марте 2023 года рассказал, что Эйден Аслин вернулся на Украину и был замечен в районе Артемовска.

Военкор отметил, что он один из первых взял интервью у британского наемника, когда тот попал в плен.

16 января издание MK.RU сообщило, что Аслин недавно опубликовал видеозапись из Авдеевки. В настоящее время населенный пункт находится под контролем армии Украины.