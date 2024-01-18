Тайна исчезновения советского ученого, обосновавшего концепцию «ядерной зимы»

В период Холодной войны мир максимально приблизился к «точке невозврата». Риск применения ядерного оружия был велик. Однако, нашлись в мире трезвые умы, которые понимали — такой «парад возможностей» ни к чему хорошему не приведёт. К этой категории принадлежал советский учёный Владимир Александров, который выдвинул математическое обоснование концепции «ядерной зимы». Правда, в 1985 году во время заграничной командировки специалист бесследно пропал.

Владимир Александров окончил МФТИ, а в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. Спустя несколько лет он устроился на работу в Вычислительный центр Академии наук СССР, в котором возглавил лабораторию, занимавшуюся моделированием климатических процессов.

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В начале 80-х годов Александров взялся изучать теорию американского астрофизика Карла Сагана, согласно которой после ядерных ударов на планете настанет тьма и холод. Концепция учёного из США получила название «ядерная ночь» или «ядерная зима». Александрову с помощью одного из самых мощных советских суперкомпьютеров — БЭСМ-6, удалось доказать, что если Америка и СССР применят треть ядерных арсеналов, даже в жаркой Саудовской Аравии ударят сильные морозы.

Учёный не стеснялся делиться полученными выводами не только с научным сообществом, но и рядовыми гражданами. Постепенно Александров превратился в знаковую фигуру в мировом антиядерном движении.

В конце марта 1985 года 47-летнего исследователя пригласили в Испанию. Там он должен был выступить на конференции безъядерных городов. 1 апреля Александров за несколько часов до вылета в Москву вышел из мадридского отеля на прогулку. Больше его никто не видел. Вещи и большая часть денег так и остались в гостиничном номере.

В испанскую столицу незамедлительно прибыли представители спецслужб, которые должны были раскрыть исчезновение по горячим следам. Результаты расследования советской стороны, правда, так обнародованы не были. Спустя год после загадочной пропажи учёного испанские власти вскользь обмолвились, что Александров не пересекал границ страны.