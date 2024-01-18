Три брака Галины Брежневой: почему жизнь дочери генсека закончилась в психушке

Она всегда была в центре внимания. Одни восхищались ею, другие – завидовали. Галину Брежневу называли «кремлевской принцессой», а ее жизнь считали сказкой. Вот только конец у этой истории оказался совсем не сказочный. Богемные вечеринки превратились в маргинальные попойки, а бурные романы обернулись одинокой старостью. О том, почему дочь генсека так и не обрела женское счастье и какие мужчины окружали видную наследницу, расскажем в материале MIR24.TV.

© Владимир Мусаэльян/ТАСС

Побег с циркачом

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Биография Галины Брежневой – это беззаботная молодость, наполненная светскими тусовками и любовными приключениями, и трагичный финал, развернувшийся в стенах психиатрической клиники. Она родилась в 1929 году и сразу получила «весь мир на тарелочке». В 22 года девушка бросила учебу в институте, так и не защитив диплом филолога, и с головой окунулась в первый серьезный роман.

Ее возлюбленным стал циркач-акробат Евгений Милаев, который был старше Галины на 20 лет. Мужчина воспитывал двоих детей от первого брака – их мать умерла при родах. Выбор дочери, конечно, не обрадовал Леонида Брежнева. Однако влюбленные просто сбежали и поженились, не дожидаясь его одобрения. В конечном счете генсеку пришлось смириться с обстоятельствами и подружиться с зятем.

Совместная жизнь с Галиной превратила Милаева из провинциального артиста в директора Московского цирка. У пары родилась дочь. Но спустя 10 лет супружеской жизни отношения в семье разладились. Евгений закрутил роман на стороне, а Галина начала встречаться с другим циркачом, на этот раз – иллюзионистом.

10 дней брака

Новому избраннику знаменитой наследницы Игорю Кио было всего 18 лет, когда они решили узаконить отношения. 33-летняя Галина рассказала об этом отцу при помощи записки. А чтобы смягчить реакцию папы, она прибавила жениху семь лет.

«Папа, я влюбилась. Ему 25», – прочел Леонид Ильич и пришел в ярость. Советский лидер отправил на поиски беглянки несколько сотрудников органов государственной безопасности. Позже близкая подруга Галины Мила Москалева вспоминала:

«Всем, кто Гале помогал, он чуть головы не оторвал, кричал: «Зачем вы все меня так позорили?!» Вообще Леонид Ильич был очень серьезный отец. У него не забалуешь. Брежнев одним глазом следил за страной, а другим – за Галей».

В итоге непослушную дочь вернули, а юному иллюзионисту «показали фокус» – забрали паспорт со штампом о браке, а вернули уже чистый документ. Второй брак Брежневой продлился всего 10 дней. Несмотря на это, пара на протяжении еще трех лет продолжала тайно встречаться в гостиницах и на квартирах знакомых, пока страсть не утихла окончательно.

Зять с большой протекцией

Лишь третье замужество Галины получило безоговорочное одобрение высокопоставленного отца. Наконец-то череда циркачей и фокусников осталась в прошлом – на этот раз светская львица отдала предпочтение статному майору. С Юрием Чурбановым она познакомилась на званом вечере. Отказаться от внимания такой дамы мужчина не смог.

Ради брака, который явно сулил ему карьерное продвижение, Чурбанов оставил жену и двоих детей. Вскоре новоиспеченный зять генсека стал генерал-лейтенантом, а через несколько лет получил звание генерал-полковника и занял должность первого заместителя министра внутренних дел СССР.

Все эти метаморфозы породили в народе новую поговорку: «Не имей сто баранов, а женись, как Чурбанов».

К сожалению, должностные перестановки трагически отразились на судьбах других людей. Чтобы занимать посты, их нужно было освобождать. Так, главу штаба МВД Сергея Крылова обвинили в мелких упущениях и выгнали со службы. Смириться с таким раскладом мужчина не смог и вскоре свел счеты с жизнью. Последующие повышения Чурбанова повлекли за собой смерти еще как минимум троих человек.

Впрочем, стремительный взлет третьего мужа Галины обернулся грандиозным падением. После смерти Леонида Ильича его арестовали и лишили всех званий и наград. Юрий Чурбанов, ставший олицетворением советской коррупции, сполна ответил за беззастенчиво-роскошную жизнь прежней верхушки.

«Психушка» для принцессы

Незавидная участь ждала и саму Галину Леонидовну. С кончиной отца для нее навсегда закрылись двери в привилегированный светский мир. «Кремлевская принцесса» стала злоупотреблять алкоголем и часто уходила в запои.

«У нее был большой дефицит общения – из прежнего окружения больше никто не хотел с ней выпивать и ей приходилось искать себе компанию на улице. Она считала, что знакомые не хотят с ней общаться потому, что она в опале. А на самом деле она была им просто не интересна и не симпатична», – вспоминал публицист Евгений Додолев, неоднократно встречавшийся с Галиной Брежневой лично.