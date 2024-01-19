Как будущую «королеву брусьев» не хотели брать в гимнастику

Ее не хотели брать в гимнастику, а она стала олимпийской чемпионкой дважды. Ее провожали из спорта со скандалом, а она построила блестящую карьеру в политике. О ее личной жизни судачила вся страна, а ей удалось стать счастливой женой и мамой двоих детей. Сегодня, 19 января, легенда спортивной гимнастики, «королева брусьев», заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина отмечает свое 45-летие.

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К престижным наградам и пьедесталам Светлану привели несгибаемая сила духа и упорный труд. Сегодня она – одна из начальников кузницы олимпийских кадров. А в детстве в способностях спортсменки сильно сомневались. Какой путь пришлось пройти неуверенной в себе, болезненной девочке, прежде чем стать звездой мирового спорта? Об этом – в материале MIR24.TV.

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Несуразная «коломенская верста»

Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года. Ее родители переехали из Мордовии в Белгород на заработки. В этом же городе появились на свет будущая чемпионка, а затем и ее младшая сестра. Глава семьи трудился на стройке, а мама была медсестрой в детском саду. Жили скромно: маленькая комната общежития служила и спальней, и столовой, и мини-спортзалом (для дочек отец соорудил уголок с канатами и снарядами).

Несмотря на необычайную подвижность, маленькая Света часто болела. Для закалки мама отдала четырехлетнюю девочку в секцию спортивной гимнастики. Хоркина сразу загорелась мечтой стать профессиональной спортсменкой, однако наивные порывы ребенка разбились о безжалостный вердикт тренера: «слишком длинная для этого вида спорта».

«Мой тренер Борис Васильевич Пилкин называл меня «коломенской верстой». Спрашивал: ну что я буду делать с верстой этой?! Когда уезжала мой первый тренер Елена Андреевна Ткачева, всех ее детишек расхватали. Как знаете, разбирают маленьких котят? А я одна несуразная такая осталась, меня никто не берет! Но я очень хотела к Борису Васильевичу <…>. И он махнул рукой и взял меня», – вспоминала гимнастка.

Вопреки сомнениям наставника, будущая звезда быстро добилась поразительных результатов. В этом ей помогли собственное трудолюбие и упорство. Сначала Хоркина стала лучшей в своей секции, потом в городе, и, наконец, получила приглашение в российскую сборную.

Чемпионство и звание «королевы брусьев»

Впервые заявить о себе на взрослых международных соревнованиях Светлане Хоркиной удалось в 1994 году. Тогда она вернулась с чемпионата мира в Брисбене с двумя серебряными медалями – за опорный прыжок и упражнения на брусьях. Через несколько месяцев девушка покорила европейский чемпионат, завоевав «золото» на брусьях и «серебро» в многоборье.

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В 1996 году Хоркина заняла первое место на Олимпиаде в Атланте. Блестящее выступление принесло ей не только медаль, но и звание «королевы брусьев». Спустя год Светлана получила первый титул абсолютной чемпионки мира. К моменту, когда спортсменка поехала на Олимпийские игры в Сидней, на ее счету уже было пять побед на мировых чемпионатах.

Прославленная гимнастка готовилась к новому триумфу, но австралийская Олимпиада обернулась для нее горьким разочарованием. Исполняя сложнейший элемент в многоборье, девушка повредила колени. Позже выяснилось: всему виной – неправильно установленный снаряд. После громкого скандала участницам соревнований предложили повторить прыжки, но Хоркина отказалась, заняв в итоге лишь 10 место. Впрочем, без медали она не уехала. На любимых брусьях россиянка оставила всех соперниц позади.

Третья Олимпиада оказалась для гимнастки последней. Соревнования в Афинах не принесли ей ни одной награды. Позже Хоркина отметила, что судьи открыто завышали оценки ее соперницам. Обида оказалась настолько сильной, что вскоре она объявила о завершении спортивной карьеры.

Жизнь после спорта

Еще до ухода из большого спорта Светлана Хоркина успела получить хорошее образование. Окончила Белгородский университет по специальности «учитель физической культуры» и защитила диссертацию в Российской госакадемии физической культуры, став кандидатом педагогических наук. Однако в преподаватели гимнастка не пошла, вместо этого выбрала политику.

Сначала Хоркина стала вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России, а затем была избрана депутатом Госдумы. Работу в правительстве девушка совмещала со съемками в различных телевизионных шоу. Проявила себя в качестве успешного общественного деятеля. Написала две книги. В честь своего 40-летия знаменитость открыла новый спорткомплекс ЦСКА в Белгороде. Помимо этого, титулованная гимнастка носит воинское звание полковника запаса.

«Каждый должен найти свой путь, свое дело и состояться в нем как профессионал. Этому меня на всю жизнь научил спорт – кем бы ты ни был, и чем бы ты ни занимался, главное – быть человеком результата», – рассуждает Светлана.

Счастье после драмы

Твердый чемпионский характер позволил хрупкой блондинке добиться успеха в карьерных вопросах, но построить личное счастье у нее получилось не сразу. Светлана Хоркина воспитывает двоих сыновей от разных мужчин. О первенце Святославе спортсменка долго ничего не говорила, скрывая имя отца мальчика. Позже выяснилось, что ребенок родился в результате внебрачной связи. Тайный роман продлился около восьми лет и закончился громким скандалом в СМИ.

Пережив череду разгромных статей и обличающих передач, Светлана все же встретила свою судьбу. Ее избранником стал мужчина, который оказался старше спортсменки более чем на 20 лет. С Олегом Кочновым Хоркина расписалась в 2011 году, а спустя восемь лет у пары родился сын Иван.

«Это счастье – стать мамой во второй раз. У меня две олимпийские медали, а теперь еще и два олимпийских ребенка. Я благодарю Бога, что мне удалось это испытать. Я рада, что так получилось», – признается знаменитость.