Дмитрий Ульянов: "Володя очинивал карандаш чрезвычайно тонко..."
Лениниана рисует перед нами канонический образ человека упорного умственного труда, внимательного, вдумчивого, собранного, требовательного к себе - не важно, читаем ли мы о Ленине-гимназисте или о председателе Совнаркома. Полулегендарные рассказы о юном Ильиче, написанные в разное время членами семьи, одноклассниками Ленина и вовсе людьми посторонними, повествуют, что "с детства он выработал привычку своевременно готовить уроки, как можно лучше выполнять учебные задания, в большой опрятности держать школьный ранец и книги"1 ... Однако эти панегирики мало могут рассказать о ленинской "кухне": как добивался юный Ленин таких блестящих успехов на ученическом поприще? Ведь факт остается фактом: Володя Ульянов единственный из всего выпуска Симбирской гимназии 1887 года был награжден золотой медалью "Преуспевающему".
Счастливым исключением выступают воспоминания младшего брата Ленина, Дмитрия Ильича Ульянова, единственного из всех "биографов" вождя, кто приоткрыл нам тайну ленинского успеха в учебе. Недаром отрывки из его воспоминаний приводились в учебнике "Родная речь", по которому велось преподавание в советской школе больше 20 лет - в 1938-1960-е годы2.
Редакция "Родины" убеждена, что и сегодняшние школьники могут поучиться у вождя мирового пролетариата, а ленинский метод подготовки сочинений и вовсе станет подспорьем всякому, кто профессионально работает с текстом.
Как работал Ленин в молодые годы
В работе у Ленина всегда бросались в глаза редкая настойчивость и упорство. Работал он не от случая к случаю, а систематически, изо дня в день. Поэтому результат его работы всегда отличается поразительной ясностью и четкостью мысли. Он работал всегда с особенной тщательностью, придавая громадное значение качеству работы. Этого обычно он требовал и от других; не раз приходилось слышать от него: "Сделано неплохо, но может быть сделано еще лучше!"
Будучи учеником гимназии, он прекрасно учился, имея по всем предметам только одну отметку: отлично. Переходил из класса в класс с круглой пятеркой и первыми наградами и окончил гимназию в 17 лет с золотой медалью.
Когда задавали на дом сочинения, он никогда не писал их накануне подачи, наспех, просиживая из-за этого ночь, как это делало большинство его товарищей-гимназистов. Наоборот, как только объявлялась тема и назначался для написания срок, обычно двухнедельный, Владимир Ильич сразу брался за работу. Он составлял на четвертушке бумаги план сочинения с введением и заключением. Затем брал лист бумаги, складывал его пополам в длину и на левых полосах листа набрасывал черновик, проставляя буквы и цифры согласно составленному плану. Правые полосы листа или широкие поля оставались чистыми. На них в последующие дни он вносил дополнения, пояснения, поправки, а также ссылки на литературу - смотри там-то, страница такая-то.
Постепенно, день за днем правые полосы листа первоначального черновика испещрялись целым рядом пометок, поправок, ссылок и т. д. Затем, незадолго до срока подачи сочинения, он брал чистые листы бумаги и писал все сочинение начерно, справляясь со своими пометками в различных книгах, которые у него уже были припасены заранее. Теперь ему оставалось только взять чистую тетрадь и переписать чернилами набело вполне обработанное и готовое сочинение.
Между прочим, Владимир Ильич никогда в гимназии не писал черновиков чернилами, исключительно карандашом. При этом он очинивал карандаш чрезвычайно тонко, с какой-то особой любовью, так что буквы получались, как тонкие нити. Как только карандаш тупился или ломался, он с новым усердием очинивал его вновь и вновь, доводя до идеального состояния.
Мне, мальчику 12-13 лет, очень нравилось следить за тем, как Владимир Ильич пишет сочинения: я пробирался в его отсутствие к первому листу черновика и удивлялся, как быстро первая половина листа заполнялась все новыми и новыми строчками.
Преподавателем словесности у Владимира Ильича и первым оценщиком его сочинений был тогдашний директор Симбирской гимназии Федор Михайлович Керенский, отец известного эсера. Тот восхищался сочинениями Владимира Ильича и очень часто ставил ему не просто пять, а пять с плюсом. Не раз он говорил нашей матери, что ему особенно нравится в сочинениях Владимира Ильича продуманная система, обилие мыслей при сжатости, ясности и простоте изложения.
У матери долгое время хранились некоторые гимназические сочинения Владимира Ильича, но, к сожалению, в связи с многочисленными переездами из города в город, с жандармскими обысками и т. д. они все растерялись.
В своих ученических сочинениях уже тогда Владимир Ильич придерживался хорошего правила древних: чтобы мыслям было просторно, а словам тесно.
Исключенный из университета за участие в студенческих беспорядках, Ленин обычно летом жил в деревне. В большом запущенном саду, около садовой скамьи, он устроил себе рабочий стол. Туда ежедневно после завтрака он уходил с книгами и тетрадями и усаживался за серьезную работу часов на пять, пока не позовут обедать. Эти занятия были настолько систематичными, что я с трудом могу вспомнить единичные случаи, когда Владимир Ильич изменял этому обычаю. Если принять во внимание его возраст - в те годы ему было около 20 лет, - то приходится поражаться выдержке и настойчивости этого человека.
Когда Ленин был арестован в Петербурге в декабре 1895 года, он взялся в тюрьме за серьезную литературную работу. Пользуясь книгами и статистическими сборниками, которые посылались ему с воли, он с обычным для него упорством, изо дня в день сидел за изучением и подбором материалов, составлением цифровых таблиц и т. п. И, таким образом, за 14 месяцев своего сидения в одиночке закончил вчерне свою большую работу "Развитие капитализма в России".
Когда в начале 1897 года он услыхал на свидании, что его дело закончено и скоро предстоит освобождение и высылка в Сибирь, он воскликнул: "Рано! Я не успел еще собрать все нужные мне материалы!"3.