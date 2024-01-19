Дмитрий Ульянов: "Володя очинивал карандаш чрезвычайно тонко..."

Лениниана рисует перед нами канонический образ человека упорного умственного труда, внимательного, вдумчивого, собранного, требовательного к себе - не важно, читаем ли мы о Ленине-гимназисте или о председателе Совнаркома. Полулегендарные рассказы о юном Ильиче, написанные в разное время членами семьи, одноклассниками Ленина и вовсе людьми посторонними, повествуют, что "с детства он выработал привычку своевременно готовить уроки, как можно лучше выполнять учебные задания, в большой опрятности держать школьный ранец и книги"1 ... Однако эти панегирики мало могут рассказать о ленинской "кухне": как добивался юный Ленин таких блестящих успехов на ученическом поприще? Ведь факт остается фактом: Володя Ульянов единственный из всего выпуска Симбирской гимназии 1887 года был награжден золотой медалью "Преуспевающему".

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Счастливым исключением выступают воспоминания младшего брата Ленина, Дмитрия Ильича Ульянова, единственного из всех "биографов" вождя, кто приоткрыл нам тайну ленинского успеха в учебе. Недаром отрывки из его воспоминаний приводились в учебнике "Родная речь", по которому велось преподавание в советской школе больше 20 лет - в 1938-1960-е годы2.

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Редакция "Родины" убеждена, что и сегодняшние школьники могут поучиться у вождя мирового пролетариата, а ленинский метод подготовки сочинений и вовсе станет подспорьем всякому, кто профессионально работает с текстом.

Как работал Ленин в молодые годы

В работе у Ленина всегда бросались в глаза редкая настойчивость и упорство. Работал он не от случая к случаю, а систематически, изо дня в день. Поэтому результат его работы всегда отличается поразительной ясностью и четкостью мысли. Он работал всегда с особенной тщательностью, придавая громадное значение качеству работы. Этого обычно он требовал и от других; не раз приходилось слышать от него: "Сделано неплохо, но может быть сделано еще лучше!"

Будучи учеником гимназии, он прекрасно учился, имея по всем предметам только одну отметку: отлично. Переходил из класса в класс с круглой пятеркой и первыми наградами и окончил гимназию в 17 лет с золотой медалью.

Когда задавали на дом сочинения, он никогда не писал их накануне подачи, наспех, просиживая из-за этого ночь, как это делало большинство его товарищей-гимназистов. Наоборот, как только объявлялась тема и назначался для написания срок, обычно двухнедельный, Владимир Ильич сразу брался за работу. Он составлял на четвертушке бумаги план сочинения с введением и заключением. Затем брал лист бумаги, складывал его пополам в длину и на левых полосах листа набрасывал черновик, проставляя буквы и цифры согласно составленному плану. Правые полосы листа или широкие поля оставались чистыми. На них в последующие дни он вносил дополнения, пояснения, поправки, а также ссылки на литературу - смотри там-то, страница такая-то.

Постепенно, день за днем правые полосы листа первоначального черновика испещрялись целым рядом пометок, поправок, ссылок и т. д. Затем, незадолго до срока подачи сочинения, он брал чистые листы бумаги и писал все сочинение начерно, справляясь со своими пометками в различных книгах, которые у него уже были припасены заранее. Теперь ему оставалось только взять чистую тетрадь и переписать чернилами набело вполне обработанное и готовое сочинение.

Между прочим, Владимир Ильич никогда в гимназии не писал черновиков чернилами, исключительно карандашом. При этом он очинивал карандаш чрезвычайно тонко, с какой-то особой любовью, так что буквы получались, как тонкие нити. Как только карандаш тупился или ломался, он с новым усердием очинивал его вновь и вновь, доводя до идеального состояния.

Мне, мальчику 12-13 лет, очень нравилось следить за тем, как Владимир Ильич пишет сочинения: я пробирался в его отсутствие к первому листу черновика и удивлялся, как быстро первая половина листа заполнялась все новыми и новыми строчками.

Преподавателем словесности у Владимира Ильича и первым оценщиком его сочинений был тогдашний директор Симбирской гимназии Федор Михайлович Керенский, отец известного эсера. Тот восхищался сочинениями Владимира Ильича и очень часто ставил ему не просто пять, а пять с плюсом. Не раз он говорил нашей матери, что ему особенно нравится в сочинениях Владимира Ильича продуманная система, обилие мыслей при сжатости, ясности и простоте изложения.

У матери долгое время хранились некоторые гимназические сочинения Владимира Ильича, но, к сожалению, в связи с многочисленными переездами из города в город, с жандармскими обысками и т. д. они все растерялись.

В своих ученических сочинениях уже тогда Владимир Ильич придерживался хорошего правила древних: чтобы мыслям было просторно, а словам тесно.

Исключенный из университета за участие в студенческих беспорядках, Ленин обычно летом жил в деревне. В большом запущенном саду, около садовой скамьи, он устроил себе рабочий стол. Туда ежедневно после завтрака он уходил с книгами и тетрадями и усаживался за серьезную работу часов на пять, пока не позовут обедать. Эти занятия были настолько систематичными, что я с трудом могу вспомнить единичные случаи, когда Владимир Ильич изменял этому обычаю. Если принять во внимание его возраст - в те годы ему было около 20 лет, - то приходится поражаться выдержке и настойчивости этого человека.

Когда Ленин был арестован в Петербурге в декабре 1895 года, он взялся в тюрьме за серьезную литературную работу. Пользуясь книгами и статистическими сборниками, которые посылались ему с воли, он с обычным для него упорством, изо дня в день сидел за изучением и подбором материалов, составлением цифровых таблиц и т. п. И, таким образом, за 14 месяцев своего сидения в одиночке закончил вчерне свою большую работу "Развитие капитализма в России".