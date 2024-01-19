Почему «советская Грета Гарбо» умерла в нищете

Модель Валентина Яшина была известна в советских творческих кругах 1950-1960-х годов ХХ века. У неё было множество поклонников. Последним её мужем был художник, который, по некоторым данным, оставил своей супруге в наследство несколько миллионов долларов. Однако эти деньги бесследно пропали.

Начало карьеры

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До «покорения столицы» Яшина работала в рижском театре оперетты. Именно в Латвии артистка встретила своего первого мужа. Ещё до поступления в московский Дом моделей «советская Грета Гарбо» родила ребёнка и рассталась с супругом. После этого Яшина решила вернуться в Москву.

Доподлинно неизвестно, как именно началась модельная карьера женщины. Ходят слухи, что Яшину пригласили на работу в московский Дом моделей случайно. Гражданский муж Валентины Владимир Гущин говорил, что в 19 лет он познакомился с королевой моды, которая к тому моменту уже блистала на подиуме.

Работа мечты

Валентина, несмотря на небольшую зарплату (до 90 рублей), обожала свою работу. Яшину особенно привлекали заграничные командировки, дававшие возможность покупать симпатичную иностранную одежду.

Сестра супермодели рассказывала, что у «советской Греты Гарбо» был один размер одежды с Валентиной Терешковой, поэтому для женщины-космонавта в Доме моделей шили платья даже без примерки нарядов заказчицей.

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У Яшиной было множество поклонников. Среди них был Иосиф Кобзон, который позже признавался в недолгом романе с манекенщицей. Также Валентина не обрела счастье в гражданском браке с Владимиром Гущиным. По его словам, Яшина забеременела, но сделала аборт.

Последним мужем Валентины стал богатый художник, сотрудник НИИ теории и истории изобразительного искусства Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Малахов. После его смерти в 1991 году 65-летняя манекенщица, продолжавшая до того момента демонстрировать модели одежды в журналах, перестала получать подобные приглашения на работу.

Финансовые проблемы

В одной из передач Первого канала говорилось, что «муж оставил Яшиной в наследство свыше пяти миллионов долларов, а в свои 70 она едва сводила концы с концами в крошечной комнате-коммуналке». Отметим, что точная сумма наследства никем документально не была подтверждена.

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Тем не менее, исходя из многочисленных публикаций в прессе и телепередач с участием самой Яшиной, её сестры Евгении, Гущина, внука манекенщицы Александра Зотова и многочисленных знакомых, можно сделать вывод: скандалы из-за огромного наследства начались ещё при жизни «советской Греты Гарбо». Пенсионерка не смогла справиться с навалившимися на неё проблемами – огромные суммы в итоге растворились в финансовых пирамидах, а квартиру продали. Валентина переселилась в коммуналку.