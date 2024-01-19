История Петра Смирнова: как убежденный трезвенник стал «водочным королем»

Водку бренда Smirnoff знают во всем мире. Многие считают ее российской, делая выводы из названия. У известной британской компании Smirnoff действительно русские корни. Фирму основал в 1863 году в Москве предприниматель Петр Арсеньевич Смирнов и она успешно работала до самой Октябрьской революции. Жизнь Петра Смирнова, которого по праву называли «водочным королем», была насыщенной и интересной, поэтому мы решили вам о ней рассказать.

Петр Смирнов появился на свет в 1831 году в деревне Каюрово Мышкинского уезда Ярославской губернии. Его родители, Арсений Алексеевич и Матрена Григорьевна были крепостными крестьянами, и в церковных книгах записаны как Алексеевы.

Погрузка бочек с вином на подводы. Москва. Середина 19 века

Несмотря на то что Алексеевы не были свободными людьми, они не бедствовали. В 19 веке многие помещики разрешали своим крестьянам заниматься коммерцией, получая с нее долю прибыли. Точно также зародился бизнес российского «конфетного короля» Алексея Абрикосова.

В середине 1810-х отец Петра вместе с братом Иваном отправились в Москву, где занялись производством и торговлей алкоголем. Бизнес приносил хороший доход, и мужчины мечтали о том, чтобы выкупить себя и свои семьи. Но оброк, который по закону был положен барину, съедал львиную долю прибыли. Поэтому мечта Арсения Алексеевича осуществилась нескоро, только в 1857 году. К этому моменту виноделие стало семейным делом будущих Смирновых, и их продукцию знали и любили не только в столице.

Семейный бизнес

В 1858 году отец забрал сыновей Петра и Якова в Москву. Там они воспользовались правом свободных людей изменить фамилию и превратились в Смирновых. Братья с детства помогали взрослым в их работе и хорошо разбирались в виноделии. Петр Смирнов с 10 лет работал в лавке дяди Якова, который стал купцом первой гильдии. Мальчик не терял время даром и как губка впитывал важные знания и секреты профессии.

Пётр Арсеньевич Смирнов

В Москве Петр также начал с торговли. Он работал приказчиком в принадлежавшем отцу ренсковом погребе (заведении по продаже спиртных напитков на вынос). Молодой человек показал себя старательным и сообразительным работником. Поэтому отец передал свой бизнес именно ему. Вскоре новый хозяин предприятия открыл еще одну лавку и стал купцом третьей гильдии.

В 1864 году Петр Смирнов основал водочный завод «У Чугунного моста», на котором работали 25 человек. Купец никогда не гнался за сверхприбылями любой ценой. Девизом его компании было:

«Давать лучшее, вырабатывать продукты из первоклассного русского материала и не жалеть средств и затрат на наисовершенные аппараты производства».

Интересно, что сам Смирнов был убежденным трезвенником и сам так ни разу и не попробовал свою отличную продукцию.

Всемирная популярность

С каждым годом дело Смирнова разрасталось. В конце 1860-х он купил еще один завод у купца Шихобалова и открыл сеть винных погребов. Потребители высоко ценили качество продукции Смирнова. Привлекали их и особые рецептуры, созданные еще отцом купца. Тот активно использовал ягоды, коренья и травы, придававшие водке неповторимый приятный вкус.

В 1869 году Петр Смирнов настолько уверился в своей марке, что подал заявку на право стать поставщиком императорского двора, но ему отказали. К началу 1890-х промышленник, кроме винных заводов, владел 15 складами, 7 стекольными фабриками и 4 типографиями, печатающими этикетки. Всего на Смирнова работали 1500 человек. За год компания разливала 50 млн бутылок алкогольных напитков.

Водку и вина разливали в стеклянную тару разной емкости и формы, что очень нравилось покупателям. Ежедневно только по Москве продукцию доставляли 200 повозок. К 1897 году оборот компании составил огромную сумму 19 млн рублей. По статистике промышленник занял до 60 процентов алкогольного рынка Российской империи.

Водка «Смирновъ» вышла и на международный рынок. В 1873 году бренд принял участие в Международной промышленной выставке в Вене. Там продукты торговой марки получили высокие награды и обзавелись многочисленными поклонниками. Через три года водки и вина Смирнова представили на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии. С этого момента начались поставки и в США.

Поставщик императорского двора

В 1877 году Министерство финансов России разрешило Смирнову размещать на этикетках государственный герб Российской империи, рядом с медалями за победы в выставках. Это было высшим признанием качества продукции, и Петр Арсеньевич официально стал «водочным королем».

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Петр Смирнов активно занимался благотворительностью. Ежегодно он тратил большие суммы на строительство больниц и храмов, поддержку школ и училищ. Как мецената, промышленника наградили медалью на Андреевской ленте, орденами Святой Анны II и III степени.

В 1882 году, после участия во Всероссийской промышленно-художественной выставке, на этикетках появился второй государственный герб. Такой чести до Смирнова не удостаивался в России никто. В 1885 он снова подал заявку и все-таки стал поставщиком императорского двора. Его водку полюбил сам император Александр III, который был не совсем равнодушен к спиртному.

После этого Смирнов получил еще два герба, орден Станислава III степени, титул коммерческого советника и право поставлять кагор во все православные храмы империи. В 1897 году Смирнов получил золотую медаль на выставке в Стокгольме. Это была последняя награда в жизни «водочного короля». 29 ноября 1898 года промышленник скоропостижно скончался. Свое дело он передал сыновьям Петру, Николаю и Владимиру.

Бренд после революции

Компания «Смирновъ» существовала до Октябрьской революции. После прихода большевиков ее национализировали, а семья Смирновых бежала за границу. Имея на счетах более 15 млн рублей, сыновья «короля» без труда основали новый бизнес в Стамбуле, а затем в принадлежавшем Польше Львове. Именно львовская фабрика начала выпускать продукцию под маркой «Smirnoff», известной сейчас во всем мире.