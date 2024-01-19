Почему Андрею Миронову дали фамилию матери

Андрей Миронов – великий советский артист, имя которого знают во всех странах бывшего СССР. Интересно, что фамилия, под которой прославился актёр, является материнской. Почему Андрею Александровичу пришлось отказаться от фамилии отца?

Будущий артист родился в марте 1941 года. Его родители – Мария Владимировна Миронова и Александр Семёнович Менакер – были актёрами. Когда у пары родился сын, в документах ребёнка значилось: «Андрей Александрович Менакер». Мальчик рос несколько лет с отцовской фамилией, однако позже родители решили поменять её.

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Чтобы понять, почему родственники Миронова приняли данное решение, необходимо изучить происхождение и биографию Александра Менакера, а также понять время, в которое довелось родиться и расти будущему актёру.

Отцовские корни

Александр Семёнович имел еврейское происхождение. Глава семейства Семён Исаакович работал адвокатом, а его жена Анна Иосифовна присматривала за домом. Семён Исаакович ещё до революции получил звание купца первой гильдии. Известно, что он был сыном официального поставщика ювелирных изделий для царских особ.

Александру Менакеру происхождение и фамилия не помешали реализовать свой творческий потенциал. А вот Андрея Александровича могла ждать печальная участь – именно так думали его родители. Перед отправкой сына в школу Мария Владимировна и Александр Семёнович решили, что мальчику лучше взять фамилию матери. Так Андрей Менакер стал Андреем Мироновым.

Борьба с космополитизмом

Почему же родители актёра пришли к такому решению? Дело в том, что, начиная с 1948 года, в СССР стала набирать обороты борьба с космополитизмом – идеологией, согласно которой человек рассматривается как гражданин мира, а не представитель отдельной нации. Космополитизм в тот момент начал активно развиваться во многих капиталистических государствах. Поэтому сторонников этого подхода в СССР объявили продолжателями западных идей, пропитанных антипатриотическими и антигосударственными настроениями.