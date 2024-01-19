Культовые украшения ХХ века и женщины, которые их прославили

Ювелирное украшение — неотъемлемая часть образа любой знаменитости. Но есть изделия, которые прославились не хуже их обладательниц.

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Рассказываем о самых знаменитых драгоценностях, которые носили известные личности.

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Жемчужное ожерелье Джеки Кеннеди

За десятилетия до того, как Джеки Кеннеди стала первой леди Америки, другая легендарная женщина по имени Коко Шанель ввела моду на жемчуг. Но, как говорила супруга Джона Кеннеди: «Жемчуг всегда уместен».

Ожерелье из трех нитей стало неотъемлемой частью имиджа легендарной первой леди. Оно добавляло ноту элегантности к ее и без того шикарному стилю, неподвластному времени. Джеки почти никогда не расставалась с любимым украшением. Лишь после продажи ее имущества на аукционе Sotheby’s в 1996 году выяснилось, что легендарная женщина носила искусственный жемчуг, купленный в Bergdorf Goodman в Нью-Йорке всего за 35 долларов где-то в пятидесятых годах. Но всем хотелось заполучить хоть частичку элегантности Джеки. За четыре дня аукциона ее имущество было распродано за 34 миллиона долларов, а легендарное ожерелье из трех нитей искусственного жемчуга купил некий счастливчик за рекордные 211 500 долларов.

Желтый бриллиант Одри Хепберн

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Общеизвестный факт — лучшие друзья ювелиров — кинозвезды. Ни одна утонченная аристократка мира не может обеспечить ювелирному дому такую рекламу, как популярная актриса. В 1961 году во время рекламной компании фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн снялась в знаменитом «маленьком черном платье» от Givenchy и колье от Tiffany & Co содним из самых крупных канареечно-желтых бриллиантов в мире. Так об украшении ювелирного дома, которое являлось его визитной карточкой с 1879 года, узнал весь мир. Дизайн разработала Джин Шлюмберже.

С 1879 года лишь четырем женщинам посчастливилось надеть колье со знаменитым желтым бриллиантом. В 1957 году оно дополнило вечерний наряд миссис Э. Шелдон Уайтхаус на балу Tiffany & Co. В2019 году его примерила еще одна одиозная личность — Леди Гага. Певица появилась в нем на церемонии вручения премии «Оскар». И наконец, Бейонсе снялась в колье с культовым бриллиантом для рекламной кампании ювелирного дома в 2021 году. На сегодняшний день знаменитый желтый бриллиант оценивается в 30 миллионов долларов.

Изумруды Элизабет Тейлор

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Коллекция ювелирных изделий легендарной кинодивы не имела себе равных в ХХ веке. В 2011 году на аукционе Christie’s в Нью-Йорке она была распродана за рекордные 123,7 миллиона долларов. Как известно, Элизабет Тейлор обожала изумруды, и именно ими одаривал актрису ее дважды муж Ричард Бертон.