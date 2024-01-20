Друг Канье Уэста рассказал, что рэпер одержим своими зубами
Рэпер Канье Уэст буквально одержим своим зубами уже некоторое время, рассказал его друг. Инсайдера цитирует издание Page Six.
По словам друга, иногда он заставляет стоматологов, работающих с ним, учить друг друга.
«Однажды он привел одного дантиста в офис к другому, чтобы показать, как работать с его зубами», - сказал источник, добавив, что сейчас у Канье Уэста около дюжины стоматологов.
Кроме того, добавил он, Уэст регулярно меняет гриллзы - украшения на зубах. Еще один близкий к рэперу источник заявил, что одержимость собственными зубами у Канье Уэста появилась после того, как в 2002 году он сломал челюсть в автокатастрофе.
Накануне Уэст поставил на зубы титановый протез. Он сравнил свой новый образ с персонажем из бондианы Челюстями. Протез обошелся рэперу в $850 тыс. Установивший конструкцию доктор Томас Коннелли признался в беседе с изданием, что ему понравилось работать с Уэстом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Решетова показала, как выглядит в своем минимальном весе.