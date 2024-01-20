Жители Читы хотели бы назвать одну из улиц города именем братьев Соломиных
Большинство опрошенных жителей краевого центра хотели бы назвать одну из улиц города именем братьев Соломиных.
Тема опроса была следующая: «Чьи имена вы хотите видеть в названиях читинских улиц?».
Голоса распределились так:
- Михаила Матафонова (35 человек);
- Братьев Соломиных (345 человек);
- Олега Лундстрема (91 человек);
- Анатолия Михалева (28 человек);
- Леонида Брежнева (64 человека);
- Анатолия Собчака (15 человек);
- Елены Стефанович (93 человека);
- Константина Седых (25 человек);
- Александра Осипова (31 человек).
Всего в опросе участвовали 788 человек. Также в комментариях к опросу люди называли такие варианты, как улица имени Виктора Цоя, Юрия Шатунова и других.
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