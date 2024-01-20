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Жители Читы хотели бы назвать одну из улиц города именем братьев Соломиных

Большинство опрошенных жителей краевого центра хотели бы назвать одну из улиц города именем братьев Соломиных.

Жители Читы хотели бы назвать одну из улиц города именем братьев Соломиных
© Zab.ru

Тема опроса была следующая: «Чьи имена вы хотите видеть в названиях читинских улиц?».

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Голоса распределились так:

Всего в опросе участвовали 788 человек. Также в комментариях к опросу люди называли такие варианты, как улица имени Виктора Цоя, Юрия Шатунова и других.

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Люди
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