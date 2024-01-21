«Начнется другая жизнь»: Дарья Донцова призналась, как ей удалось побороть онкологию

Известная писательница Дарья Донцова несколько лет назад потеряла супруга. Психолог Александр Донцов боролся с тяжелой формой рака. К сожалению, болезнь прогрессировала, что привело к смерти мужчины. Долгое время автор серии детективов не могла прийти в себя. Ей хотелось уйти вслед за мужем, не было сил на жизнь и радость. Однако в какой-то момент радиоведущая пришла к вере, которая помогла ей выбраться из этого состояния.

© Popcake.tv

По словам писательницы, приход к религии случился задолго до постановки страшного диагноза супругу. Почти четверть века назад Донцова приехала в больницу с собственной онкологией.

«Я была уверена в собственной смерти и не могла предположить, что после рака начнется другая жизнь, еще более счастливая, чем была до этого», — рассказывает Дарья телеведущему Первого канала.