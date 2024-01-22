Аркадий Гайдар: необыкновенная судьба «всесоюзного вожатого»

Это был удивительно многогранный человек. За свою короткую жизнь длиной в 37 лет он успел стать героем двух войн, киносценаристом, корреспондентом, журналистом и признанным классиком детской литературы. Его произведения издавались миллионными тиражами, многие – были успешно экранизированы. По сей день подрастающее поколение с увлечением погружается в поучительные истории талантливого автора. Сегодня, 22 января, исполняется 120 лет со дня рождения Аркадия Гайдара.

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Хроника жизни выдающегося писателя даже в наш динамичный век кажется невероятной. Сам же публицист отмечал: «Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время». Действительно, на годы автора выпали тревожные, непростые времена – он пережил две революции и три войны.

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Как, будучи 14-летним мальчишкой, он попал в Красную армию, а потом возглавил полк? Почему автора детских произведений называли жестоким палачом и сумасшедшим? И что скрывается за его псевдонимом? Об этих и других интересных фактах биографии Аркадия Гайдара читайте в материале MIR24.TV.

Любовь к чтению с 4-х лет

Аркадий Голиков, взявший впоследствии псевдоним Гайдар, вышел из интеллигентной семьи. Отец мальчика был внуком крепостного крестьянина, однако ему первым в роду Голиковых удалось получить образование и окончить учительскую семинарию. Мать Аркадия и вовсе имела дворянские корни.

В семье было много книг, и смышленый малыш освоил азбуку уже в четыре года. С тех пор главным увлечением ребенка стало чтение. Помимо этого, ему нравилось разыгрывать сценки и писать стихи. Неслучайно во время учебы в реальном училище любимым предметом будущего писателя была словесность.

Размеренный уклад Голиковых нарушила Первая мировая война. Когда отца забрали на фронт, Аркадий сильно по нему скучал. Часто писал письма и однажды даже решил тоже отправиться на службу, но парня быстро поймали и вернули домой.

Ложь ради армии

Потом настало время революций, и 13-летний подросток с азартом окунулся в эпоху опасного исторического водоворота. Приняв сторону большевиков, он наравне со взрослыми участвовал в митингах, выполнял различные поручения, с винтовкой в руках патрулировал улицы города.

Как только подвернулся шанс, парень зачислился в солдатские ряды. «Мне было всего 14 лет, когда я ушел в Красную армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже 16», – вспоминал позже Аркадий Голиков.

Ему еще не исполнилось и 17-ти лет, когда его назначили командиром полка. Пройдя всю Гражданскую войну, отважный боец рассчитывал оставаться в армии и дальше. Но раны и контузии побудили парня оставить военное дело – в 1924 году его отправили в резерв

Миф о сумасшествии и жестокости

Долгие годы при жизни и после смерти Гайдара о нем говорили не иначе как о достойном офицере и герое Гражданской войны. Однако в 90-е годы в прессе по всей стране разлетелась шокирующая информация: в громких заголовках знаменитого детского автора называли безжалостным палачом, убийцей мирного населения и настоящий психопатом.

А все из-за выхода нового произведения известного писателя и поэта Владимира Солоухова. В своей документальной повести «Соленое озеро» он описывал, как командир Голиков устраивал кровавые расправы над участниками антисоветских восстаний на Тамбовщине и в Хакасии.

Эти неприглядные сюжеты подогревались слухами о пристрастии прославленного большевика к алкоголю и его проблемах с ментальным здоровьем. Якобы Гайдар мучился от неконтролируемых приступов ярости после контузий и даже получил диагноз «травматический невроз» в психиатрической клинике.

Отстаивать честное имя Аркадия Гайдара взялись официальные биографы. Изучив множество архивных дел, документов и других исторических свидетельств они смогли выдвинуть аргументированные возражения против страшных обвинений.

На чьей бы стороне ни была правда, сегодня ясно одно: жестокие реалии революционного времени не могли не сказаться на мироощущении совсем еще юного Гайдара. Тем удивительнее его литературное наследие, в котором он всегда воспевал лучшие качества человеческой души: честность и открытость, верность дружбе и данному слову, любовь к Родине и стремление к справедливости.

Загадка псевдонима и «тимуровский» феномен

Первые повести Аркадий Голиков публиковал под собственным именем, лишь спустя год он решил подписывать рукописи необычным псевдонимом. Причем происхождение вымышленной фамилии до сих пор доподлинно не известно. Сам автор никогда об этом не рассказывал, отвечая на прямые вопросы шутками и общими фразами.

Тем не менее существует несколько версий, ни одна из которых не считается достоверной. Слово то ли было взято из украинского языка, то ли из монгольского или хакасского, то ли оказалось аббревиатурой, означавшей «Голиков Аркадий из Арзамаса». Как бы то ни было, вскоре Аркадий Петрович Голиков фактически исчез, а на литературном небосводе взошла звезда Аркадия Гайдара.

Главным «детищем» знаменитого автора стала повесть о 13-летнем подростке, который вместе с товарищами помогает людям и противостоит банде хулиганов. Произведение «Тимур и его команда» в Союзе прочел едва ли не каждый школьник, а потом посмотрел и фильм. Благодаря этой вдохновляющей истории в стране зародилось тимуровское движение. В каждом дворе ребята сбивались в отряды, чтобы совершать полезные дела: подметали улицы, мастерили скворечники, собирали макулатуру.

Произведение заняло особое место в детской литературе и прославило имя автора на многие поколения. В свое время другой признанный классик Самуил Яковлевич Маршак называл Аркадия Гайдара «всесоюзным пионерским вожатым, который умел быть веселым товарищем нашим ребятам и чуть лукавым, себе на уме, воспитателем, обходящимся без поучений».

Военкор и герой-партизан

Когда грянула Великая Отечественная война, отставной офицер Аркадий Гайдар стал предпринимать попытки отправиться на фронт. Но в военкоматах писателю отказывали – не проходил по состоянию здоровья.

Автор сильно переживал из-за того, что не может примкнуть к рядам защитников Родины. Однажды на прогулке он увидел толпу мальчишек, которые выходили из кинотеатра, где шел показ фильма «Тимур и его команда». Тогда прозаик с тоской сказал своему другу: «Каждый из них может подойти ко мне и спросить: «Почему ты здесь?» Что я ему отвечу?»

Оказаться на передовой Гайдару удалось лишь в качестве военного корреспондента. За пару месяцев он успел написать несколько блестящих материалов, а затем его направление попало в окружение немцев. Писатель-солдат присоединился к партизанскому отряду и стал пулеметчиком, однако осенью 1941 года их группа попала в засаду. Аркадий Петрович Гайдар погиб, прикрывая отход своих товарищей.