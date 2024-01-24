101-летняя женщина поделилась неожиданным секретом долголетия

Валерия Райан родилась в американском штате Мичиган в 1923 году. Во время Второй мировой войны она служила в американском военно-морском флоте, потом вырастила семерых детей, а в 48 лет выучилась на медсестру. Сейчас женщина живет в доме престарелых во Флориде. В честь ее дня рождения в городке Сент-Огастин устроили парад, в котором участвовали более 200 человек.