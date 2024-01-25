25 января 1938 года в Москве родился актер, поэт и бард Владимир Семенович Высоцкий. Его творчество разобрано на цитаты и крылатые выражения, по ним несколько поколений опознают незнакомого собеседника "свой - чужой". Почему в песнях Высоцкого нет слова "Родина"?, - таким вопросом озадачил себя шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц.

© Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя". 1979

Этот странный (дурацкий, кощунственный…) вопрос я задал себе, когда редакция нашего журнала готовилась к ответственному мероприятию. Мы решили сделать попурри из песен советских авторов со словом "Родина" - и смонтировать задушевный клип. Задача оказалась не самой сложной, легко набралось полсотни популярных и не очень песен - народных и комсомольских, партийных и бардовских.

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Но ни одной - Высоцкого!

К счастью, выручил Николай Андреев, автор лучшей книги о Владимире Семеновиче, напомнив знаменитое:

За грехи за наши нас простят,

Ведь у нас такой народ -

Если Родина в опасности,

Значит, всем идти на фронт.

Только ведь это - всё…

Дальше-больше: когда я поделился своим наблюдением в сетевой группе высоцковедов, мне компетентно сообщили, что в песнях Высоцкого слова "Победа" тоже нет. В лучших советских песнях о войне…

Я не поверил. Завёлся. Все-таки нашел одну:

Уже не маячат над городом аэростаты.

Замолкли сирены, готовясь победу трубить.

Но ротные все-таки выйти успеют в комбаты,

Которых пока еще запросто могут убить.

Но и она оказалась единственной…

И тут я наконец-то прозрел.

В чём моё наивное открытие? Высоцкий называл своей любимой песней "Священную войну". Но сам как чёрт ладана боялся великих слов, замусоленных пропагандой. Поэтому вместо Родины у него -

"Я стою, как перед вечною загадкою,

Пред великою да сказочной страною,

Перед солоно- да горько-кисло-сладкою,

Голубою, родниковою, ржаною".

А вместо фанфар Победы -

"Для меня не загадка

Их печальный вопрос.

Мне ведь тоже несладко,

Что у них не сбылось.

Мне ответ подвернулся:

"Извините, что цел!

Я случайно вернулся,

Ну а ваш - не сумел".

Потому и входил, как свой, в бараки, воинские казармы и профессорские коттеджи, одинаково не отравленные пафосом.