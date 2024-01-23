Тайна смерти известного хоккеиста осталась наразгаданной

Его скоропостижная гибель заинтересовала самого Льва Яшина. Однако об обстоятельствах смерти экс-хоккеиста «Динамо» Александра Сакеева в 1973 году до сих пор мало что известно. Свою жизнь известный спортсмен закончил на железной дороге, недалеко от подмосковного Дмитрова.

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Шилов — Мылов — Мотовилов

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Уроженец Москвы Сакеев играть в хоккей начал на стадионе юных пионеров, что возле станции метро Беговая. В 16 лет он оказался в юношеской команде «Динамо», а уже через два года начал тренироваться с основой. Именно бело-голубые станут главной командой в жизни Сакеева: в составе этого клуба он проведёт счастливые восемь лет.

РИА Новости

Здесь же раскроется талант нападающего. А его атакующую тройку с Виктором Шиловым и Анатолием Мотовиловым болельщики будут просто обожать. Сакееву даже придумают прозвище — Мылов, чтобы было в рифму: Шилов — Мылов — Мотовилов. С «Динамо» Александр один раз возьмёт серебро чемпионата СССР и четырежды — бронзу.

В 1965-м Сакеев сыграл свой единственный в карьере матч за сборную СССР — товарищескую встречу со сборной Чехословакии. Наша команда тогда проиграла со счётом 2:3, а нападающий «Динамо» результативными действиями не отметился. Больше за национальную команду Александр не играл: впрочем, пробиться в основу той команды при наличии конкурентов вроде Валерия Харламова было просто нереально.

В сезоне-1968/1969 Сакеев тем не менее вошёл в список 34 лучших хоккеистов чемпионата Советского Союза. Однако затем стояли появляться слухи о том, что Александр иногда нарушает спортивный режим. Поговаривали, что именно из-за этого он в 1971 году вынужден был покинуть «Динамо», хотя официальных подтверждений этой версии нет.

Две загадки

В том же году Сакеев перебрался в команду «Бинокор» из Ташкента, которая была только-только основана и играла… во второй лиге! Довольно неожиданный переход для хоккеиста, который до этого был далеко не на последних ролях в одном из лучших клубов страны.

Ещё более странным кажется то, что в Узбекской ССР Сакеев, судя по всему, вовсе не играл в хоккей. Его имя не значится в послематчевых протоколах, нигде нет упоминаний о заброшенных им шайбах или голевых передачах. Так прошли два года, а в 1973-м пришла жуткая новость, что 27-летний хоккеист погиб под колёсами поезда недалеко от подмосковного города Дмитрова.

РИА Новости

Эта смерть окутана загадкой до сих пор. Версий множество: от несчастного случая до… убийства! Поговаривали, что кто-то сбросил Александра с поезда на ходу. Расследованием произошедшего решил заняться лично Лев Яшин. Легендарный футбольный голкипер, который в те годы был одним из руководителей Московского городского совета общества «Динамо», подключил все свои связи в уголовном розыске, чтобы добиться истины, но даже ему не удалось ничего толком выяснить. Вопрос, что именно случилось с Сакеевым, остаётся открытым до сих пор.