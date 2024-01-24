Как проходил завтрак Людовика XIV, главного обжоры Франции

Завтрак короля Солнца, Людовика XIV, стал настоящим ритуалом во дворце Версаля. Этот французский монарх, известный своим любовью к пышным обедам и ужинам, начинал свой день с обильной и роскошной трапезы, который, как гласят хроники, мог поразить воображение даже самого искушенного гурмана. Бигпикча приглашает вас в эпоху барокко, чтобы раскрыть секреты утреннего ритуала одного из самых знаменитых гурманов в истории Франции.

Французские кулинарные традиции имеют свою довольно давнюю историю. Чтобы ее проследить, необходимо перенестись в Версаль, резиденцию французских королей эпохи абсолютизма. Ибо этот памятник, отстроенный во времена династии Бурбонов семнадцатого столетия, становится средоточием французского кулинарного искусства. В правление Людовика XIV оно достигает, своего пика, освобождаясь от средневековых оков…

Придворная кухня

Утро Людовика

Время 8:20. Король-солнце открывает глаза и видит камергера, который справляется, не намерено ли Его Величество проснуться. Далее, примерно через пять минут, хирург лейб-гвардии осматривает короля на предмет недугов, и только после этого лейб-медик меняет рубашку монаршей особы.

Ровно в 8:40 король молится, а после выпивает натощак настойку шалфея или чашку бульона. Однако аппетит его только начинает пробуждаться.

Беззубый король

Отвлечемся ненадолго от королевской спальни, чтобы отметить весьма важный факт, непосредственно относящийся к приему пищи Людовиком.

Когда он только родился, все были приятно удивлены тем, что у малыша уже было два зуба, ибо это считалось счастливым знаком. Но кормилице короля было совсем не до улыбки.

Дофин Людовик и кормилица

В первые месяцы ее грудь была изуродована зубками младенца, а учитывая, сколь отменный аппетит имел король, стоит лишь посочувствовать бедной женщине и последующим кормилицам вслед за ней. Однако зубы короля были не так здоровы, как его аппетит. Уже к 40 годам челюсть Людовика XIV была оголена. При таких обстоятельствах невозможно было жевать пищу. И это стало причиной того, что Людовик начал заглатывать ее кусками. Но из этого совсем не следовало, что в зрелости король стал умерен в еде. Совсем наоборот. Трапезы Людовика XIV были прозваны «раблезианскими» за сравнение с приемами пищи обжор-великанов из сатирического романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Людовик XIV

Король устраивал скандалы с тем, кто пытался упрекнуть его в чрезмерном обжорстве. И окружающих можно понять, ведь мясо не было ежедневной пищей во Франции даже в высшем свете в то время, а стол короля, как мы впоследствии увидим, просто ломился от разнообразия мясных блюд.

Королевское меню

К 12 на кухне уже во всю идут приготовления к трапезе беззубого короля. За сервировку стола и меню на одну персону отвечает Главный Церемониймейстер двора. Совсем не случайно здесь упомянуто меню именно на одну персону, ибо Людовик любил есть в одиночестве.

Меню королевской трапезы воистину поражает! На горячее Его Величеству подавали суп из двух больших каплунов (т.е. специально откормленных на мясо, кастрированных петухов), названный диетическим, суп из четырех куропаток, заправленный капустой. Бульон из шести вольерных голубей, бульон из петушиных гребешков и нежных сортов мяса. Ну и наконец, два супа на закуску (!): из каплуна и куропатки.

Первые блюда состояли из четверти теленка и куска ястреба, вес которых составлял 28 фунтов каждый, что в переводе — по 12,7 кг, а также паштета из двенадцати голубей. Из закусок подавались фрикасе из шести куриц и две рубленых куропатки.

Далее идут четыре промежуточных блюда, а именно: соус из трех куропаток, шесть выпеченных на жаровне паштетов, два жареных индюка и три жирных цыпленка под трюфельным соусом.

Но это еще не все! На жаркое подавались два жирных каплуна, девять жареных цыплят, девять голубей, две молодых курицы, шесть куропаток и четыре паштета.

А на десерт? Свежие фрукты, с верхом наполнявшие две фарфоровые миски, таких же две миски с сухофруктами и четыре миски с Текст взят с сайта Новости в фотографиях - BigPicture.ru компотами или вареньями.

Для сравнения, посмотрим на меню завтрака отца короля, Людовика XIII, который завершался уже в половине десятого. Оно состояло из подаваемого на серебряной посуде бульона, яйца всмятку и фруктов — печеных яблок или вишни. Сколь же это не похоже на сына.

Людовик XIV — «грозный сотрапезник»

После первого приема пищи, для Людовика XIV наступает второй, к пяти часам. Вполне вероятно, что монарх ко всем блюдам и не притрагивался, но уже тот факт, что король часто просил добавки и посылал на кухню записки с добавлением того или иного блюда на стол, говорит о его, действительно, монаршем аппетите.

Причем Людовик любил, когда и окружающие за столом в торжественные обеды отличались столь же здоровым аппетитом и съедали за раз, например, голову поросенка. Такие яркие эпизоды, описывающие одну из званых трапез еще молодого Людовика, можно найти у Александра Дюма на страницах романа «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя». Мы видим, как король благоволит Портосу, увидев столь же ненасытного едока, как он сам.

Мольер у Людовика XIV. Жером Жан-Леон, 1863 год

Автор отмечает, что король сидел за отдельным «столиком», который возвышался над соседними и был больше остальных. Также Дюма перечисляет блюда, расставленные на королевском столе: рыба, дичь, мясо, фрукты, овощи и варенья.

«Людовик XIV был грозный сотрапезник; он любил критиковать своих поваров, но когда они ему угождали, то он не знал границ в своих похвалах. Сначала король съедал несколько супов, либо сливая их вместе и приготовляя что-то вроде маседуана, либо пробуя в отдельности и перемежая бокалом старого вина».

И добавление: «Ел он быстро и довольно жадно».

А что же на закуску?

Закуски не всегда упоминались в меню, а это совсем не те легкие блюда, к которым мы привыкли, чтобы возбудить аппетит. Желудок далеко не каждого выдержит «закуски», которые подавались Людовику: сосиски, белая кровяная колбаса, паштеты с трюфелями, миротон. История создания последнего блюда довольно увлекательна.

Миротон был внешне похож на плов, но сильно отличался методом приготовления. Это объясняется тем, что французские дипломаты XVII в., прибыв в Стамбул, были в восхищении от турецкого плова, но так и не смогли узнать секрет его приготовления, тщательно скрываемого восточными поварами. Ими было лишь выяснено, что плов состоит из тающего во рту риса, с устойчиво-желтой окраской, о чем они писали в своих депешах. Только на этом описании французские повара создали миротон, лишь зрительно напоминающий своего восточного собрата. Его решили готовить из телятины или нежного говяжьего мяса, которое обжаривалось на сливочном масле для придания большей мягкости.

Желтого же цвета добились благодаря смачиванию сваренного риса в молоке с крутыми желтками. Ведь им еще были не известны такие турецкие приправы, как шафран или куркума. В итоге получилось очень дорогое и трудоемкое блюдо, по вкусу отдаленно напоминающее турецкий плов.

Постное меню

Лишь во время поста король немного ослаблял свой аппетит. И чтобы не почувствовать себя уж совсем слабым, приказывал принести ему суп из каплуна, четыре фунта говядины, столько же телятины и столько же баранины.

Теперь Людовик мог начать воздерживаться, заказав одного карпа, сотню креветок, молочный суп, двух черепах, овощной суп, камбалу, приготовленное на воде рагу, большую щуку, четырех камбал средней величины, двух окуней, еще двух камбал, сотню устриц, шесть «Петровых рыб» и на жаркое — половину крупного лосося и шесть камбал. Вот такое постное меню.

Людовик XIV в преклонном возрасте

Людовик XIV, несомненно, был многогранной личностью и оставил глубокий след в истории. В том числе, и в развитии кулинарного искусства Франции. Например, в его время оформляется вид меню как записок-карточек с заказами блюд на плотной бумаге.