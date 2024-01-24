Чем запомнится создатель Boney M, Gilla и хита Rasputin Фрэнк Фариан

Именно благодаря этому продюсеру и композитору в 70-80-х начиналась мода на германо-итальянское диско. Бывший повар и гитарист клубной рок-группы, улыбчивый трудоголик с приветливым характером, про которых говорят "с ним проще согласиться, чем ему отказать" - Фрэнк Фариан умер в Майами (США), на 83-м году жизни.

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До последних дней он упорно и невозмутимо (что вообще в его характере) восстанавливался после сложной операции на сердце. И передвигался уже на инвалидной коляске, говоря друзьям, что "счастлив уже тем, что жив"…

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Наверняка, намечал глобальные планы, на которые всегда был отважным, и, кажется, никогда не унывающим мастером… Ведь именно Фрэнк Фариан стал продюсером или создателем наибольшего числа групп и проектов! Опередил по этому показателю всех своих коллег по шоу-бизнесу.

Список его "детищ" впечатляет: Gilla, Boney M, Eruption и последующая сольная карьера певицы этой группы Прешес Уилсон, Milli Vanilli, Far Corporation, La Bouche, Le Click, No Mercy, Chilli (женское трио уже в стиле латино), Daddy Cool Kids, ZZ Queen c солисткой Бьянкой Кларк…

Вспомним, чем больше всего запомнился Фрэнк Фариан. Причем, иногда и теми решениями, за которые зрители расплачиваются до сих пор.

Мода на "фанеру"

В 70-е Фрэнк Фариан умел в музыке уже практически все: играл на всех музыкальных инструментах (кроме скрипки, виолончели и духовых), сочинял хиты и даже пел - причем, не только мужским, но и женским голосом. Никто не мог отличить!

Единственное, что не умел - это танцевать, а может, стеснялся - в силу невысокого роста. Поэтому, собирая Boney M, взял трех вокалисток, а вместо мужчины-певца - колоритного танцора - Бобби Фаррелла. Петь тот не умел, зато лихо плясал, только открывая рот у микрофона. А звукооператор включал в нужное время фонограмму с голосом Фрэнка Фариана.

Потом Бобби ушел, а на его место взяли другого плясуна. Но это мало кто заметил: голос-то из динамиков звучал по-прежнему тот же - продюсерский.

Так же поступил Фариан и в своей следующей группе - Milli Vanilli. Ее солист только танцевал, открывал рот и, улыбаясь, нравился девушкам. А пел с фонограммы сам продюсер. Конечно, от зрителей это скрывали. Но потом правду узнали, был жуткий скандал - группа испортила свою репутацию и вскоре распалась.

Потом методикой Фариана воспользовались и в странах бывшего СССР. В "золотом составе" Hi-Fi собрались трое. Голос ведущего солиста звучал чарующе и обволакивающе, а хиты - "Не дано", "Седьмой лепесток", "Беспризорник" - собирали стадионы!

Зрители, впрочем, удивлялись, как можно так петь, не сбивая дыхания во время лихого танца? После смены солиста в Hi-Fi признались, что пел сам композитор Павел Есенин.

Вот и при сменах солисток "ВиаГра" "нулевых" фанаты удивлялись: отчего певицы меняются, а голоса на концертах звучат все те же?

Шоу "двойников"

Факт, что с середины 90-х по миру стало ездить несколько групп, в названии которых упоминалось словосочетание Boney M. И у солистки исходного состава Марши Баррет был свой Marcia Barrett"s New Boney M. И у других, менее знаковых персонажей из истории коллектива, тоже, под вывеской "Boney M". Даже Бобби Фаррелл однажды с новыми коллегами заезжал, подходил и к микрофону, что прежде не делал.

Вряд ли к этому имел отношение сам Фариан, с 1981 года охладевший к Boney M и переключившийся на другие проекты. Но никто точно не знает.

Хотя, очевидно, что продюсер был не против того, что главной продолжательницей традиций группы осталась Лиз Митчелл (тоже из первого состава). Как группа Boney M (все остальные участники - новые), она не раз приезжала в Россию, пела и на "Дискотеке 80-х".

Ходили слухи, что Лиз даже купила квартиру в Москве. Обозреватель "РГ" однажды спросил ее об этом. "Эх, если бы мне кто ее подарил?! - Рассмеялась она в ответ, так и не ответив на вопрос конкретно.

Кстати, и по нашей стране ездят группы из славного прошлого, но уже с абсолютно другим составом участников. Из самых звонких примеров: "Блестящие", "Пропаганда"…

Стали первыми западными звездами в СССР

Они первыми из западных поп-звезд приехали в нашу страну, еще за "железный занавес", в декабре 1978 года. Вопрос решали тогда с Фарианом, и он не отказал. Корифеи диско дали тогда 10 шоу в концертном зале гостиницы "Россия". Билетов было не достать. Школьники соседних районов с завистью смотрели на обладателей билетов. Запомнился мужчина, который снял на морозе дорогую дубленку и хотел обменять ее на два билета. Никто не согласился.

За что Фрэнк был благодарен Распутину

Самая популярная и успешная песня Boney M (хотя хитов у них много) - Rasputin (Top-2 в Великобритании). Спеть ее на концертах в Москве группе не позволили. По словам музыкантов, оттого, что последние строчки переводились так: "ох, уж эти русские!" Но интонации при этом были вполне восторженными, да и отношение к герою песни в целом такое же.

По лицензии в СССР выпустили вначале и два виниловых диска Boney M. Песни "Распутин" на советской версии Night Flight to Venus тоже не оказалось… Фариан снова не стал возмущаться, а принял и это решение.

Любил казачьи песни