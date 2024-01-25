260 лет со дня рождения Роберта Бернса: почему его помнят до сих пор

Роберт Бернс: 260 лет со дня рождения
25 января 1759 – 260 лет назад – родился шотландский поэт Роберт Бернс (1759-1796). День рождения Бернса – национальный праздник в Шотландии, который отмечается отмечаемый торжественным обедом (Burns Night или Burns supper) с традиционным порядком следования воспетых поэтом блюд, преподносимых под музыку шотландской волынки и предваряемых чтением соответствующих стихов Бернса: предобеденной молитвой «The Selkirk Grace» («Заздравный тост») и «Ode to Haggis» («Ода шотландскому пудингу „Хаггис“»). Многие произведения Бернса создавались как песни, были переработкой или писались на мелодию народных песен.
На стихи Роберта Бернса написана популярнейшая песня «Auld Lang Syne» («Старое доброе время») – один из музыкальных символов Нового года во многих странах, особенно англоязычных. В качестве источника Бернс использовал старинную балладу. В 1788 поэт отправил текст собирателю фольклора Джорджу Томсону для издания «Избранные шотландские песни» с примечанием:
«Эта песня, эта старинная баллада никогда не появлялась в печати и даже в рукописях, пока я не узнал ее слова у одного старика».
Мелодия была позаимствована Томсоном из другой народной песни. Следующим проектом фольклориста-энтузиаста стал заказ аранжировок народных песен самым выдающимся композиторам того времени. Так появились аранжировки «Auld Lang Syne» Йозефа Гайдна (1792) и Людвига ван Бетховена (1814).
Многие стихи Бернса ложились на музыку и в русском переводе. Дмитрий Шостакович в 1942, во время эвакуации из осажденного Ленинграда в Куйбышев, написал цикл Шесть романсов на стихи английских поэтов для баса и фортепиано. Помимо трех стихотворений Роберта Бернса Шостакович использовал тексты Уолтера Ралея и Уильяма Шекспира. В 1955 Георгий Свиридов, с подачи Шостаковича, создал вокальный цикл Песни для баса и фортепиано на слова Роберта Бёрнса в переводах Самуила Маршака. Первая песня, написанная Свиридовым, — «Честная бедность», ставшая позднее финалом цикла, была буквально сымпровизирована 7 января 1955, а остальные восемь появились одна за другой в течение месяца. В цикл вошли «Давно ли цвел зеленый дол», «Возвращение солдата», «Джон Андерсон», «Робин», «Горский парень», «Финдлей», «Всю землю тьмой заволокло», «Прощай» и «Честная бедность».
Большую популярность у детской аудитории нашла изданная в 1978 фирмой «Мелодия» пластинка с аудиосказкой «Робин Гуд» с песнями Р. Бёрнса в переводе С. Маршака на музыку М. Карминского (песни на ней исполняют: Г.Анисимова, К.Румянова, В.Толкунова, Е.Леонов, Л.Лещенко, И.Кобзон и вокальный ансамбль «Коробейники»).
В репертуаре Александра Градского несколько композиций на стихи Бернса, в том числе, «В полях под снегом и дождем…» (перевод С. Маршака стихотворения «Oh Wert Thou In The Cauld Blast»). Белорусский ВИА «Песняры» выступал с циклом произведений на слова Бернса. Молдавская рок-группа «Zdob și Zdub» исполняет песню «Ты меня оставила» на слова Бернса. Фолк-группа «Мельница» положила на музыку стихотворение «Горец», а также балладу «Лорд Грегори», самим Бернсом написанную на мелодию «The Lass of Roch Royal».
Часто песни на стихи шотландского поэта в переводе Маршака используются в кинофильмах. В числе наиболее популярных – танго «Любовь и бедность» («Poortith Cauld And Restless Love») из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» в исполнении Александра Калягина, песня «Моей душе покоя нет» («For The Sake O’ Somebody») из кинофильма «Служебный роман» в исполнении Алисы Фрейндлих, песня «Любовь как роза красная» («O my Luve’s like a red, red rose») из кинофильма «Школьный вальс» в исполнении Ольги Ярошевской.
Роберт Бернс: 260 лет со дня рождения