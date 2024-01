260 лет со дня рождения Роберта Бернса: почему его помнят до сих пор

В репертуаре Александра Градского несколько композиций на стихи Бернса, в том числе, «В полях под снегом и дождем…» (перевод С. Маршака стихотворения «Oh Wert Thou In The Cauld Blast»). Белорусский ВИА «Песняры» выступал с циклом произведений на слова Бернса. Молдавская рок-группа «Zdob și Zdub» исполняет песню «Ты меня оставила» на слова Бернса. Фолк-группа «Мельница» положила на музыку стихотворение «Горец», а также балладу «Лорд Грегори», самим Бернсом написанную на мелодию «The Lass of Roch Royal».

Часто песни на стихи шотландского поэта в переводе Маршака используются в кинофильмах. В числе наиболее популярных – танго «Любовь и бедность» («Poortith Cauld And Restless Love») из кинофильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» в исполнении Александра Калягина, песня «Моей душе покоя нет» («For The Sake O’ Somebody») из кинофильма «Служебный роман» в исполнении Алисы Фрейндлих, песня «Любовь как роза красная» («O my Luve’s like a red, red rose») из кинофильма «Школьный вальс» в исполнении Ольги Ярошевской.