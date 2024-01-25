Брат Илона Маска рассказал, как почувствовал "голос Бога" и переродился

Брат миллиардера Илона Маска рассказал, как изменились его взгляды на жизнь после серьезной травмы, полученной 14 лет назад. Свои ощущения он описал в интервью журналисту Дейву Аспри.

В 2010 году Кимбал Маск, которому тогда было 37 лет, упал во время катания на горных лыжах и сломал шею, после чего его парализовало. Три дня он не мог двигаться и не знал, смогут ли врачи помочь ему после такого перелома.

«Я не религиозен и не принадлежу ни к одной религии, но я почувствовал голос Бога. Я ощутил глубокий резонанс внутри себя», — рассказал он.

Хирургам удалось полностью восстановить подвижность его конечностей, однако те дни стали для него поворотной точкой и привели к духовному перерождению. До травмы Кимбал занимался инвестициями и проектами в сфере компьютерных технологий. В тот период его интересовал только результат. Операция заставила Кимбала пересмотреть подход к бизнесу, сделав его более этичным и человечным.

После операции Кимбал Маск сосредоточился на развитии собственного ресторана, пытаясь сделать его не столько прибыльным, сколько экологичным.