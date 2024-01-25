Иностранная стюардесса раскрыла размер зарплаты и удивила пользователей сети

Стюардесса иностранной авиакомпании детально раскрыла размер своей зарплаты и удивила пользователей сети. Она поделилась опытом в личном TikTok-аккаунте с ником @karinameetsworld.

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Девушка рассказала, что при стаже 2,5 года она получает 35,95 доллара за час полета (3200 рублей). При этом авиакомпания не оплачивает время, когда экипаж находится на земле, хотя половину этого срока бортпроводники продолжают выполнять свои обязанности.

По словам блогерши, ей переводят деньги дважды в месяц. Первая часть выплаты всегда составляет 1000 долларов (88,7 тысячи рублей), а вторая сумма включает премии и бонусы. Например, стюардессы получают надбавки за продажу еды на борту или наработку более 13 часов за одни сутки.

При этом государственный налог составляет около 470 долларов в месяц (почти 42 тысячи рублей), а взнос на пенсию — 198 долларов (17,5 тысячи).

Бортпроводница посчитала, что за 96,5 часа работы в декабре она получила 3676 долларов (326 тысяч рублей) с учетом всех доплат и вычетов, при этом 14-15 часов простоя на земле остались неоплаченными. Всего в месяц девушка работала 14 дней. По ее словам, оно стоит того, потому что такой график позволяет ей чаще бывать дома и получать дополнительный доход в свободное от полетов время.

Однако некоторые подписчики сочли зарплату блогерши недостаточной. «Это немного меньше, чем я думала», «За второй год моей работы стюардессой в Канаде я заработала 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей)», «Авиакомпаниям стоило бы оплачивать все рабочие часы и посмотреть, как это отразится на пунктуальности рейсов», — писали они в комментариях.