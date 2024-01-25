Чего вы точно не знали о Владимире Высоцком

25 января культовый советский бард Владимир Высоцкий праздновал бы свой день рождения. "Рамблер" вспоминает интересные и неожиданные факты из жизни любимца всей страны.

© Фото из личного архива Марины Влади

Во время войны

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После начала Великой Отечественной войны отец Владимира Семен Высоцкий, бывший офицер запаса, был призван на службу в Красную Армию. В марте 1941 года его отправили на фронт.

Владимира с матерью Ниной эвакуировали из Москвы в деревню Воронцовка Оренбургской области , где мальчику приходилось проводить шесть дней в неделю в детском саду, в то время как его мать работала двенадцать часов в день на химическом заводе. В 1943 году оба вернулись в свою квартиру в Москве. В сентябре 1945 года Владимир пошел в первый класс 273-й Ростокинской районной школы Москвы.

Вторая мать

В декабре 1946 года родители Высоцкого развелись. С 1947 по 1949 год Владимир жил с Семеном Владимировичем (тогда армейским майором) и его женой-армянкой Евгенией Степановной Лихолатовой, которую мальчик называл «тетей Женей», на военной базе в Эберсвальде во время советской оккупации.

«Мы решили, что наш сын останется со мной. Владимир приехал ко мне в январе 1947 года, а моя вторая жена Евгения стала второй матерью Владимира на долгие годы. У них было много общего, и они нравились друг другу», - вспоминал позже Семен Высоцкий.

Здесь условия жизни были гораздо лучше, чем в коммуналке Нины в Москве. Семья занимала целый этаж двухэтажного дома, и Владимир впервые в жизни получил отдельную комнату. В 1949 году Владимир и его мачеха вернулись в Москву. Там он поступил в пятый класс 128-й московской школы и поселился на Большом Каретном, где им принадлежали две комнаты четырехкомнатной коммуналки. Высоцкий считал «тетю Женю», которой в то время было всего 28 лет, женщиной большой доброты и тепла, и позже вспоминал ее как вторую мать.

Курс на Запад

В апреле 1973 года Высоцкий посетил Польшу и Францию. Трудности с получением разрешений на выезд разрешились после того, как лидер Французской компартии Жорж Марше лично позвонил Леониду Брежневу, который, по воспоминаниям Марины Влади, весьма симпатизировал звездной чете.

По возвращении Высоцкий обнаружил, что против него возбудили иск по поводу несанкционированных концертов в Сибири годом ранее. В ответ он написал вызывающее письмо министру культуры Петру Демичеву . В результате ему был присвоен статус филармонического артиста с гарантией оплаты 11,5 рублей за концерт. Тем не менее суд установил, что Высоцкий должен был выплатить штраф в размере 900 рублей (существенная сумма, учитывая, что его ежемесячная зарплата в Театре на Таганке составляла 110 рублей).

Голливуд

В августе 1977 года Высоцкий выступал в Голливуде для съемочной группы фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (1977), и, по словам жены Марины Влади, был тепло встречен такими актерами, как Лайза Миннелли и Роберт Де Ниро.