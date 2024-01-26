«Заставил себя умереть». Что на самом деле случилось с Николаем Гоголем

Знаменитый писатель Николай Васильевич Гоголь панически боялся быть похоронным заживо. В своем произведении-завещании «Выбранные места из переписки с друзьями» он просил: «Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения». Между тем известно, что Гоголь практически заставил себя умереть.

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Как это произошло и почему писатель решил в неполные 43 года окончить свою жизнь?

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Сохранились воспоминания друга Гоголя, литературного классика, аптекаря Бориса Яблонского, который в своих дневниках упоминал что «Николаю Васильевичу снятся вещие сны». И в этих снах писатель видел, что его хоронят заживо, а просыпаясь, представлял, как окружающие, посчитав его мертвым, укладывают в гроб и закапывают глубоко в землю. А он, очнувшись и осознав, что случилось, начинает в гробу звать на помощь, биться руками о крышку и действительно умирает, потому что закончится кислород.

Аптекарь Яблонский, выслушав депрессивные мысли писателя, порекомендовал ему принимать успокоительные лекарства и не думать о смерти. Однако в 1931, когда происходило перезахоронение останков классика с кладбища Свято-Данилова монастыря на Новодевичье и гроб Николая Гоголя вскрыли, все присутствующие отметили необычность положения его тела.

Возможно, сны писателя действительно сбылись, и в тот роковой для себя день он не умер, а только впал в состояние комы. Что же случилось на самом деле?

В 1839, путешествуя по Италии, Гоголь заболел малярией. Очевидно, заболевание перетекло в малярийный энцефалит, для которого характерны припадки и обмороки, а также сонливость, сильное понижение давления, нарушение дыхания и снижение температуры тела. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» классик упоминал, что во время болезни на него находили минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться. Слуги отмечали у писателя частые обморочные состояния. Один из поздних симптомов заболевания - сильнейшие головные боли и неспособность к интеллектуальной деятельности.

Осознавая, что он больше не может творить и мучаясь от страшной боли, Гоголь впал в глубокую депрессию. Известно, что он долгое время отказывался от еды и лежал неподвижно, желая собственной смерти, но немедленной и безболезненной. Вот только были ли эти мучения следствием инфекционной болезни, а не душевных расстройств, например, связанных с утратой веры в религиозные идеалы?

Сохранились свидетельства современников, в которых говорится, что Николай Гоголь, изначально не отличавшийся особой религиозностью, в какой-то момент своей жизни стал постоянно говорить об Апокалипсисе.

Оказывается, писатель познакомился с некоторыми членами христианского клуба-ордена «Мученики ада», исповедовавшими собственные методы обращения к силам небесным. Для этого они изводили себя голодом и круглосуточными молитвами, чтобы дойти до состояния галлюцинаций, при этом «Мученики ада» не гнушались и разными «умопомрачительными» напитками, чтобы таким образом общаться «с ангелами и Богоматерью». В одном из таких откровений им было сказано, что скоро грядет конец света, чтобы спасти свою душу, встретить его необходимо на Святой земле, в Иерусалиме, у Гроба Господнего.

В обстановке строжайшей секретности писатель собирал деньги на поездку и в феврале 1848 вместе с другими членами ордена оказался в Иерусалиме. Только Апокалипсис не случился, а вот руководители «Мучеников ада» исчезли, причем со всеми деньгами.

До наших дней сохранились смутные предположения писателя и других членов ордена, брошенных в чужой стране на произвол судьбы, что в момент «конца света» всей группой испили они яд. Но только настойка была на спирту, и мгновенная смерть превратилась в долгие желудочные боли, которыми страдали обманутые «мученики», всеми правдами и неправдами добывая денег на обратную дорогу.