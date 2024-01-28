Первая женщина-скульптор: Главархив – о творческом пути Анны Голубкиной

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160 лет назад, 28 января 1864 года, в городе Зарайске родилась будущий скульптор Анна Голубкина. В Главархиве хранится разрешение на проведение ее персональной выставки, а также каталог работ и трактат «Несколько слов о ремесле скульптора».

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Девочка происходила из семьи крепостных крестьян. Ее дед занимался пчеловодством, и ему удалось выкупить семью у помещика. В свободное время девочка лепила характерные фигурки из глины. В своих мемуарах Голубкина позже вспоминала: «Я выросла на природе. В каждой лужице, в каждой кочке, в каждой веточке я вижу образы». Мать Анны Голубкиной поддерживала стремление дочери заниматься творчеством и говорила ей, что она станет самым лучшим скульптором.

В 1889–1890-х годах Анна Голубкина решила поступить в классы изящных искусств, которые организовал архитектор Анатолий Гунст. Девушку принимать не хотели – тогда считалось, что на отделении скульптуры смогут учиться только юноши, так как работать с мрамором, гипсом, деревом – тяжелый физический труд. Чтобы доказать серьезность своих намерений, Голубкина за одну ночь сделала новую работу. Педагог Сергей Волнухин был потрясен маленькой композицией «Молящаяся старуха», сразу взял девушку-самоучку к себе в класс, и было решено освободить ее от оплаты обучения.

В 1891 году Анна Голубкина поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но в 1894 году перевелась в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, чтобы присутствовать на занятиях профессора Владимира Беклемишева в качестве вольного слушателя.

После окончания учебы Анна Голубкина трижды ездила в Париж брать уроки у скульптора Огюста Родена и профессора Жана-Антуана Инжальбера. Здесь девушку дважды спасали от последствий несчастной любви: она кидалась в Сену и травилась ядом. Утешение и предчувствие своего предназначения она смогла обрести только в работе. Ее работоспособность удивляла многих современников: она занималась в мастерской по 12 часов сутки, называла свой характер «пожаром» и совсем не терпела лицемерия и разговоров о том, что скульптура – не женское занятие. Она лепила бюсты Михаила Лермонтова, Андрея Белого, Алексея Толстого. По заказу коллекционера Саввы Морозова оформляла барельеф для фасада Московского Художественного театра.

В 1899 году Анне Голубкиной вручили медаль III степени от Французской академии литературы и искусства. В декабре 1914 года состоялась ее персональная выставка в здании Музея изящных искусств имени Александра III (сейчас – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Это была единственная персональная выставка, прошедшая при жизни скульптора. Тогда же был выпущен каталог выставки, состоящий из описания 150 работ, который теперь хранится в Главархиве. Весь гонорар от выставки автор пожертвовала в Московский биржевой комитет и в лазарет музея императора Александра III.

В 1901–1913-х годах Анна Голубкина преподавала в Московском коммерческом училище имени цесаревича Алексея и на вечерних Пречистенских курсах. После 1917 года участвовала в создании Московского союза художников (МОСХ) и состояла в Комитете помощи беспризорникам. Некоторых сирот она принимала и кормила у себя дома.

В 1920–1922-х годах Анна Голубкина руководила скульптурной мастерской во Вхутемасе (Высшие художественно-технические мастерские). В 1923 году она написала и опубликовала трактат «Несколько слов о ремесле скульптора», который посвятила своим ученикам. В нем Голубкина размышляла о призвании скульптора, писала о служении искусству и своем осознанном пути одиночества. Трактат также представлен в Главархиве.