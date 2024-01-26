Откровения Туктамышевой: «Почему я вообще должна этим заниматься?»

Любое событие, связанное с российским фигурным катанием – это уже новость с пометкой «молния». А большое интервью с одной из самых известных и красивых фигуристок современности Елизаветой Туктамышевой — настоящая сенсация. Ученица тренера Алексея Мишина откровенно осветила острые темы в интервью коллегам издания «Мел.ФМ»

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Любители фигурного катания рукоплещут мастерам, которые ценой своего здоровья показывают красоту на льду, но порой люди совершенно не знают, какой ценой даётся всё это искусство. За ширмой соревновательного процесса и различных шоу остаётся та самая спортивная составляющая, где даже элементарно влюбиться и строить полноценные отношения парням и девушкам бывает проблематично. Плюс круг общения очень сужен, из-за чего выбор падает на тех, кто рядом, кто также увлечён тренировочным процессом и дальнейшим прогрессом в этом виде спорта.

«Что касается любви, то у спортсменов всё иначе, нежели у обычных подростков. Мне никто не запрещал встречаться с мальчиками, но для свиданий у меня особо времени не было. Мы просто дружили группой спортсменов, ходили гулять, ездили вместе на сборы, развлекались. В какой-то момент понимали, что кто-тому кому-то нравится.

Лично у меня не было конфетно-букетного периода в отношениях в то время. Просто по щелчку поняла, что с одним молодым человеком у меня очень тесная эмоциональная связь. И что наша дружба вовсе уже не дружба, а что-то большее», — сказала Туктамышева «Мел.ФМ».

соцсети Елизаветы Туктамышевой

Далеко не сразу Лиза попала в Санкт-Петербург под крыло к легендарному тренеру Алексею Мишину. До этого был маленький каток в городе Глазов на севере Удмуртии и борьба за место под солнцем с такими же жаждущими славы, как и юная Туктамышева. Но будущая чемпионка мира очень быстро начала показывать результаты, благодаря чему её начали брать на соревнования. Не каждому, кто занимается фигурным катанием, улыбается такая удача.

Высота Лизиных прыжков, а также феноменальный для маленького городка двойной аксель сыграли определяющую роль в дальнейшем развитии фигуристки. Восьмилетняя девочка начала свой трудный путь на вершину. Через год Туктамышеву заметил Мишин — отсюда начинается головокружительная карьера будущей чемпионки. Елизавете было нелегко, как бывает трудно всем детям, которые вместо детства оказываются в жёстком графике тренировочного процесса. Тем более переезд в большой город — это большой стресс для ребёнка.

РИА Новости

"Почему я вообще должна этим заниматься, когда мои одноклассники просто гуляют, живут обычной жизнью?"— сказала Туктамышева «Мел.ФМ».

С началом разъездов на международные соревнования к юной Лизе пришло осознание, что вырваться из маленького городка, а потом объездить половину мира — это то, чего нет у очень многих людей. Талантливым спортсменам улыбается такая удача. На первых порах Туктамышева побывала в Андорре, Испании и Эстонии. И это было только начало.

соцсети Елизаветы Туктамышевой

«Фигурное катание показало мне, что мир большой и разный. Я поняла, сколько возможностей открывается передо мной. И, конечно, это стало сильной мотивацией. Я осознала, что нужно очень хорошо работать, стараться, чтобы увидеть ещё больше», — сказала Туктамышева «Мел.ФМ».

Ну и самое важное, Лиза сказала о насилии в спортивных школах. Сейчас эта тема в мире как никогда актуальна.

«Многие родители боятся насилия в большом спорте. Вокруг фигурного катания действительно есть много правдивых и не очень историй о жёстких методах воспитания. Я с этим за всю свою спортивную карьеру ни разу не столкнулась. Но знаю, что есть известные фигуристки, которые, к сожалению, через это прошли. Поднять на ребёнка руку, скакалку, чехол — это плохо, так делать не надо.

Насилие никак нельзя оправдать. Но тем не менее, поскольку об этой проблеме сегодня говорят всё чаще, я вижу, что тренеры начинают пересматривать своё поведение и методы воспитания. Ищут другие, более гуманные, способы достучаться до ребёнка. Хотя, повторюсь, мой тренер никогда не поднимал на меня руку. Значит, в целом не все прибегают к такой модели поведения. Думаю, молодые тренеры, которые сами недавно закончили кататься, точно не будут так поступать со своими спортсменами», — сказала Туктамышева «Мел.ФМ».

РИА Новости