Рак, простатит, трясучка: чем болеют мировые лидеры

Король Великобритании Карл III был госпитализирован 26 января для лечения простаты, сообщает CBS. Однако и другие мировые лидеры не застрахованы от проблем со здоровьем. У каких политических деятелей есть рак, трясучка и другие серьезные заболевания?

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Что известно о здоровье короля Великобритании Карла III

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17 января стало известно, что 75-летний английский монарх пройдет лечение, связанное с увеличением предстательной железы, а именно аденомой простаты. Как сообщили в канцелярия Букингемского дворца, Карлу III проведут «корректирующую процедуру».

«Король обратился за лечением увеличения предстательной железы, как и тысячи других мужчин ежегодно. Никаких осложнений у Его Величества нет, на следующей неделе он посетит больницу для проведения корректирующей процедуры», — говорилось в заявлении.

26 января короля госпитализировали. В заявлении Букингемского дворца говорится, что Чарльз III благодарит всех, кто посылал ему добрые пожелания в течение последней недели. Публичные мероприятия с участием короля были отложены на короткий срок — он будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

Проблемы со здоровьем в монаршей семье испытывает не только король. 17 января стало известно, что невестка Чарльза III принцесса Уэльская Кэтрин находится в больнице после плановой операции на брюшной полости.

Правда ли, что у Ллойда Остина рак

В начале декабря 2023 врачи Национального военно-медицинского центра им. Уолтера Рида диагностировали у министра обороны США Ллойда Остина рак предстательной железы. По словам представителей учреждения, онкология была обнаружен во время лабораторных тестов для скрининга простаты.

22 декабря Остин перенес «малоинвазивную хирургическую процедуру» — простатэктомию, о чем сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. Он добавил, что Остин находится в хорошем состоянии. Позднее сообщалось, что военачальник оправился от операции и вернулся домой.

1 января глава Пентагона был вновь госпитализирован «с осложнениями после процедуры 22 декабря, включая тошноту с сильной болью в животе, бедре и ноге». У него Остина обнаружили инфекцию мочевыводящих путей, которая вскоре прошла, как отмечали официальные лица.

Между тем представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что Байден узнал о диагнозе Остина только утром 9 января — за несколько часов до того, как он был обнародован.

«Никто в Белом доме не знал, что у госсекретаря Остина рак простаты, до сегодняшнего утра, и президент был проинформирован сразу после этого», — сказал он журналистам.

Тем не менее, подчеркнул Кирби, президент США «полностью доверяет» своему министру обороны и планирует оставить его на посту в течение всего срока полномочий.

Чем больна Ангела Меркель

В 2019 году канцлер Германии заставила волноваться общественность из-за приступов трясучки, настигавших ее на публичных мероприятиях. Во время одного из визитов лидеров иностранных государств в ФРГ Меркель впервые в истории страны слушала гимн страны не по протоколу — сидя на стуле, а не стоя.

Британское издание Daily Express со ссылкой на немецкого невролога Уве Янке сообщило, что политик может страдать от ортостатического тремора — редкого и малоизученного заболевания. По его словам, недуг не опасен, хотя и доставляет некоторые неудобства.

«Boзpacтныe измeнeния, или тaк нaзывaeмый opтocтaтичecкий тpeмop, имeют тeндeнцию пopaжaть людeй пocлe 60 лeт. Дpoжь, кaк пpaвилo, пpeкpaщaeтcя, кoгдa чeлoвeк нaчинaeт двигaтьcя. <...> Ортостатический тремор купируется бензодиазепинами. <...> Однако у них есть побочные эффекты, такие как головокружение и усталость. Поэтому часто нужно перепробовать несколько препаратов, чтобы найти подходящий. Но тогда тремор поддается лечению», — объяснил Янке.

Последние новости о здоровье Путина

В свою очередь президент России Владимир Путин отличается хорошим здоровьем. В 2022 году директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что российский лидер «слишком здоров».

Сам Путин в июле 2023 года объяснил свою выносливость и работоспособность «биологией, которая дается от предков». По словам президента, у него «пока все нормально получается», однако он надеется, что в ближайшее время его график будет менее интенсивным.

В середине января 2024 года врач Денис Клосс заявил, что состояние здоровья Путина отличное. По его словам, у главы государства бодрый голос и походка.

«У него отличное состояние. Вы посмотрите, голос — бодрый голос, походка — бодрая походка. Как он репрезентирует мысль: она доступна, она понятна. Нет других политических лидеров за океаном даже и близко. Я думаю, он еще будет и будет работать», — сказал врач в разговоре с РИА Новости.