Умер писатель Горан Петрович

26 января в Белграде скончался Горан Петрович, югославский и сербский писатель, поэт, сценарист, редактор и драматург, академик.

Книги Петровича переиздавались неоднократно и переведены на полтора десятка языков - французский, итальянский, испанский, английский, белорусский, украинский, персидский. На русский язык Петровича переводила Лариса Савельева, известная своими переводами Милорада Павича.

Произведения Горана Петровича были адаптированы для театра, телевидения и радио: спектакль "Осада церкви Святого Спаса" в Национальном театре в Сомборе, "Паром" - постановка Национального театра в Белграде, фильм "Ближний", спектакль "Гайка" в театре "Ателье 212" также в Белграде и другие.

Сам Петрович выступал сценаристом на нескольких телевизионных проектах - фильмах и сериале. Он - лауреат десятков премий, включая Премию Станислава Лема 2020 года. Она была учреждена в 2015-м и присуждается за вклад в сербскую фантастическую литературу.

Об уходе одного из самых популярных и значимых современных авторов страны передает РТС со ссылкой на родных писателя.