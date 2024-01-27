Умер создатель сериалов Lost и C.S.I. Род Холкомб

24 января не стало Рода Холкомба, американского режиссера, сценариста и продюсера.

В портфолио артиста порядка сотни пунктов, включая эпизоды культовых шоу Lost (у нас - "Остаться в живых") и "C.S.I.: Место преступления".

Холкомб - неоднократный номинант и лауреат профильных наград, в частности - праймтаймовой "Эмми". Свою статуэтку он взял за "выдающуюся режиссуру" в сериале "Скорая помощь".

80-летний артист умер в Лос-Анджелесе в результате продолжительной болезни - передает Deadline.

Холкомб (также известный как Алан Смити) родился в 1943 году в Сан-Франциско, в бизнес пришел в 1970-х.