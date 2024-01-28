Вдова Хью Хефнера, основателя и бессменного главного редактора журнала Playboy, спустя семь лет после кончины мужа решила прервать молчание и выпустила мемуары. В книге «Говори только хорошее» (Only Say Good Things) 37-летняя Кристал Хефнер, урожденная Харрис, без прикрас раскрыла всю правду о покойном супруге, а заодно рассказала и о порядках, царивших в особняке знаменитого своими скандальными вечеринками медиамагната. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» изучила мемуары Кристал Хефнер, чтобы понять, как жили женщины за закрытыми дверями дома Playboy.

Новая американская принцесса

В январе 2013 года главные мировые СМИ облетела новость о том, что 86-летний скандально известный Хью Хефнер в третий раз женился. Супругой отца журнала Playboy стала 26-летняя на тот момент модель Кристал Харрис. Церемония, которая изначально задумывалась чуть ли не как реалити-шоу, в итоге прошла почти тайно — в узком кругу друзей и родственников жениха и невесты.

«Хью Хефнер женился. На этот раз по-настоящему». С таким заголовком таблоид TMZ — первым из всех СМИ — опубликовал новость о свадьбе основателя Playboy

Этот брак стал для Хефнера третьим, для Харрис — первым, но состоявшимся лишь со второй попытки. Изначально их свадьба планировалась на июнь 2011-го, однако внезапно за четыре дня до торжества невеста сбежала.

Спустя два года Кристал вернулась в знаменитый особняк Playboy, все-таки вышла замуж за Хефнера и написала в личном блоге, что чувствует себя «очень счастливой и везучей». Пресса тут же окрестила ее американской принцессой и новой звездой мужского журнала. Общественность же брак Кристал и Хью, который был на 60 лет старше ее, очень возмутил. «Тупая блондинка» и «золотоискательница» — это едва ли не самые лестные слова, которые жена основателя Playboy слышала в свой адрес.

Однако это мало волновало Кристал. Тогда она отзывалась о муже исключительно как об американском герое, совершившем сексуальную революцию, а свой переезд в его особняк сравнивала с выигрышем в лотерею.

Однако в мемуарах 10 лет, проведенные с Хефнером, модель описывает совершенно иначе. Столь разительные перемены она объясняет тем, что просто устала выполнять данное мужу обещание продолжать его наследие и не говорить о нем в негативном ключе.

«Моя сказка стала явью»

Официальная версия знакомства Хефнера и Харрис хорошо известна: когда Кристал был 21 год, она подала заявку на вступление в ряды девушек-«заек» Playboy и прошла отбор. В мемуарах же она заявила, что на самом деле она подала заявку на участие в хэллоуиновской вечеринке в резиденции Хью. Девушка мечтала посмотреть, как живут богатые и знаменитые.

На само мероприятие Кристал явилась, как и другие девушки, в костюме французской горничной и сделала все возможное, чтобы понравиться Хефнеру. В итоге вечеринка перетекла в оргию, в которой не было ни поцелуев, ни романтики, ни эмоциональной близости.

Когда настала моя очередь, я не колебалась. В мозгу промелькнула мысль: «Просто сделай это. В этом нет ничего особенного. Так поступают все подружки Playboy. Все знают, что здесь так происходит, — это нормально». Речь шла не о занятиях любовью, а о власти, контроле и рычагах воздействия. Это было представление. Я проходила прослушивание на роль.

Позднее модель узнала, что так заканчивались практически все вечеринки в особняке Хефнера. Расписание было давно отлажено: забрать нескольких девушек с вечеринки и привести их наверх, дать им переодеться в шелковые пижамы, приглушить свет, включить музыку и порно, употребить наркотики, заняться групповым сексом. Однако все это Кристал не смутило: ослепленная роскошью, она считала, что овчинка стоит выделки, и ни минуты не медлила с переездом в дом Хефнера, когда получила от него приглашение.

По словам модели, она чувствовала себя девочкой из сказки, заполучившей золотой билет Вилли Вонки, и не могла сдержать слез радости, когда въезжала в ворота особняка, чтобы жить там.

Моя сказка стала явью. Я присоединилась к экзотическому зоопарку девушек и животных в особняке Playboy. Только, в отличие от павлинов, какаду и обезьян, я добровольно вошла в клетку.

К услугам всех девушек, проживавших в доме Хефнера, были слуги, личный водитель и первоклассный повар, выполнявшие все их прихоти. Единственная загвоздка заключалась лишь в том, что Хеф, как его называли все подруги, не был прекрасным принцем — он оказался зацикленным на себе нарциссом, непостоянным и склонным к жестокости, когда что-то шло не так, как ему хотелось. Но даже это не омрачало радости Кристал, и она была намерена задержаться в этом мире глянцевого блеска как можно дольше.

Правила выживания в «гареме» Хефа

Первое время Кристал была в восторге от всех возможностей, которые открылись перед ней после переезда, однако довольно быстро ей пришлось столкнуться с реальностью. Все обитательницы «гарема» получали тысячу долларов наличными в неделю, но за это они были обязаны неукоснительно придерживаться правил дома. Прежде всего им предписывалось соблюдать комендантский час. Если же кто-то из девушек нарушал график и возвращался домой позднее 18:00, Хеф закатывал грандиозный скандал. Также само собой подразумевалось, что «зайки» будут сопровождать его на всех мероприятиях и вечеринках.

Существовал ряд и других негласных правил, в которые опытные обитатели дома, опасаясь конкуренции, не спешили посвящать новеньких. Путем наблюдений, проб и ошибок Кристал быстро усвоила, что самым главным законом особняка было всегда обожать Хефнера, слушать его рассказы о себе и мило улыбаться.

Также девушкам было необходимо соблюдать требования к их внешнему виду. Чтобы задержаться в фаворитках, они должны были оставаться подтянутыми и стройными, ногти красить лишь полупрозрачным светло-розовым лаком, всегда быть при полном макияже и при этом избегать ярко накрашенных губ.

«Женщины, которые красят губы красной помадой, выглядят как блудницы», — любил повторять Хеф

Если Хефнер был недоволен тем, как выглядели его «зайки», он не церемонился с ними. Например, если девушка немного набирала вес, он приказывал ей привести себя в форму или выметаться; если у нее отрастали корни волос, требовал немедленно их закрасить. По словам Кристал, подобные замечания Хефнер не стеснялся делать ей, даже когда она стала его законной женой. Контролировал он и рацион жены, например, по вечерам разрешал ей есть только куриный суп и крекеры с крем-сыром.

Строгие требования к внешности толкали многих девушек к пластическим хирургам. Чтобы оставаться конкурентоспособной, обращалась к ним и Кристал. Она несколько раз увеличила грудь, изменила форму носа и сделала липосакцию.

Я отчаянно хотела нравиться, быть принятой, и это стало моей сверхспособностью. Все мы в особняке отчаянно нуждались в чем-то: во власти, статусе, защите, защищенности. Я отчаянно хотела, чтобы меня считали достойной: достойной любви и того, чтобы занимать место, которое я могла бы получить сама.

Кристал уверяет, что, в отличие от других «заек», «игравших с Хефом в транзакционную игру» и желавших получить от него за короткий срок как можно больше, она искренне пыталась создать уют в особняке. Именно для этого, по словам модели, она подружилась с обслуживающим персоналом и заручилась его поддержкой.

Затем Кристал стала во всем угождать Хью, слушала его бесконечные рассказы о себе и попыталась стать для него незаменимой. Довольно быстро девушка потеснила конкуренток и заняла главную спальню в доме.

У Хефа всегда были девушки — осязаемое доказательство того, что он «мужчина». Моя работа заключалась в том, чтобы быть идеальной девушкой, и я хотела сделать ее безупречно. Я должна была быть счастливой, заискивающей и быть рядом, когда во мне нуждались. Интересы Хефа были моими интересами. Мои же интересы не имели значения. Я чувствовала себя секс-куклой.

Кристал прожила в особняке почти 10 лет, но никогда не ощущала себя там как дома, а постоянное соперничество с другими «зайками» и деспотизм Хью плохо сказывались на ее ментальном здоровье. Модель заверяет, что в течение многих лет совместной жизни она не смела ослушаться Хефнера, так как знала, что всегда найдется кто-то помоложе и с грудью большего размера, кто с радостью займет ее место, — и боялась этого. При этом она все же несколько раз пыталась уехать из особняка, но всегда возвращалась.

Оглядываясь назад, она назвала свой опыт стокгольмским синдромом.

«Думаю, что Playboy, когда Хеф основывал его, был посвящен свободе и самовыражению. Но когда я была в особняке, я чувствовала, что полностью потеряла себя. Там не было ничего бесплатного. Я чувствовала себя в ловушке», — объяснила она.

Тревога Кристал по поводу ее положения в доме несколько утихла лишь после свадьбы с Хефнером.

Всему есть цена

Из-за постоянного стресса и увлечения пластикой Кристал в какой-то момент столкнулась со шквалом проблем со здоровьем. Став главной девушкой в жизни Хью, она захотела попасть на обложку Playboy — и ради этой цели повторно увеличила грудь, а затем сделала одновременную ринопластику и липосакцию, во время которой откачала лишний жир с боков, бедер и ягодиц.

Реабилитация после операций была долгой, но даже после нее модель чувствовала себя неважно. По словам Кристал, все началось с ощущения слабости, которое она приняла за банальную усталость. Она могла прилечь на минутку в спальне и проснуться через несколько часов. Затем добавились расстройство желудка, боль в суставах, мочевом пузыре и костях, затуманенность сознания, ночная потливость. Врачи разводили руками и списывали все на стресс и депрессию.

Мне было холодно, потом жарко, потом еще холоднее. Я похудела; у меня выпадали волосы. Я стала капризной. В одну минуту я была нервной и тревожной, а в следующую — подавленной и вялой. У меня были проблемы с равновесием, и, конечно, бесконечная, неумолимая усталость.

В попытках понять, что с ней происходит, Кристал пошла к гастроэнтерологу, который и заподозрил у нее болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное укусом клеща. Тесты подтвердили этот диагноз, после чего врачи провели комплексное обследование и установили, что ее щитовидная железа и надпочечники функционировали неправильно. Причиной тому, по их словам, была так называемая болезнь грудных имплантов — аутоиммунное нарушение, из-за которого организм женщины атаковал сам себя.

Также результаты анализов свидетельствовали о том, что на ее организм воздействовала токсичная плесень. Как утверждает Кристал, ею кишела система вентиляции особняка. Чтобы выздороветь, девушке потребовались серьезная терапия антибиотиками и удаление силиконовых имплантов из груди.

Все это время особняк так или иначе ломал меня. Теперь он разрушал мое здоровье, мое тело. Сам дом буквально вызывал у меня тошноту. Самым забавным для меня — мрачно забавным — было то, как Хеф всегда настаивал на том, что особняк во всем лучше, чем внешний мир, вплоть до воздуха. И все это время воздух был отравлен.

«Ему нравилось, чтобы в спальне было как минимум пять девушек»

В мемуарах Кристал пожаловалась и на интимную жизнь в особняке. Она заявила, что никогда не была влюблена в Хефнера, который был на 60 лет ее старше, да и он не пытался быть ей хорошим мужем. Свое решение выйти замуж за медиамагната, несмотря на отсутствие чувств, модель объяснила тем, что необходимость «спать с восьмидесятилетним» оказалась для нее ценой за попадание в мир «успешных людей».

По словам Кристал, даже в почтенном возрасте Хефнер предпочитал думать, что ему не больше 40 и он по-прежнему привлекателен для женщин, поэтому после заката устраивал оргии, участвовать в которых вынуждал и молодую жену. Иногда она даже не знала, сколько человек будет в их спальне.

Также существовали и знаменитые «воскресные дни», когда в особняк съезжалось около двухсот молодых женщин, среди которых и отбирались новые фаворитки Хью. Заведовала этим кастингом Кристал, которой со временем оставаться тет-а-тет с престарелым мужем в спальне стало, по ее словам, некомфортно.

Иногда Хеф указывал на кого-то. В других случаях выбирала я. Ему нравилось, чтобы у него было как минимум пять девушек в спальне, и я знала, что ему нравится. На самом деле было облегчением, что со мной в спальне были другие женщины, что не нужно было заниматься сексом с ним в одиночестве. Если эти другие девушки делали это, то мне не нужно было.

При этом она всякий раз заботилась, чтобы жаждущие «оказаться в постели самого Хефа» женщины, знали, что не смогут занять ее место. Модель ни за что не хотела терять свое положение в особняке и власть.

Сам же Хефнер, по словам Кристал, отчаянно цеплялся за угасающий образ самого себя и раз за разом искал подтверждения своей мужской силы. Он так боялся импотенции, что употреблял виагру в огромных количествах.

Хеф употреблял виагру, как конфеты. Он боялся эректильной дисфункции, и синие таблетки ему прекрасно помогали. Это повлияло на его слух, как и у других мужчин, которые принимают слишком много виагры. Чем больше он глотал, тем хуже слышал. Но он был готов это сделать. «Лучше оглохнуть, чем перестать заниматься сексом», — говорил он.

В особняке Playboy имелся огромный запас различных лекарств. Кристал утверждает, что аптечка Хефнера была переполнена как разрешенными препаратами, так и рецептурными опиатами. Пристрастие к таблеткам у медиамагната развилось на фоне длительных болей в спине, от которых знакомые врачи щедро выписывали ему сильные обезболивающие. Также, по словам модели, Хеф еще во времена расцвета Playboy в 1970-х годах подсел на амфетамин и препараты от СДВГ.

Окружение Хью было обеспокоено его усиливающейся зависимостью. Кристал уверяет, что в конце концов стала следить за тем, что и в каких количествах принимает ее муж, однако ее план явно работал не слишком хорошо. В конце жизни Хефнера стало известно, что он, чтобы оставаться бодрым, принимал амфетамин и декседрин. При этом марихуаны и кокаина в доме было настолько много, что к белому порошку в итоге пристрастилась даже одна из собак основателя Playboy.

Наркотики были повсюду. Собака чувствовала запах через всю комнату. Хью пришлось запирать ее, когда рядом были люди. Однажды ночью одна очень известная личность вошла в дом, а собака спрыгнула с дивана и лизнула ей нос.

Однако через два года после свадьбы о плотских утехах Хефнеру все же пришлось забыть из-за возраста и стремительно ухудшающегося здоровья. В итоге из наложницы Кристал превратилась в его сиделку, так как нанимать профессиональную медсестру для этих целей он отказывался. Впрочем, такое положение просуществовало недолго.

Жизнь с ним и без него

Хефнер умер в 2017 году — по официальной версии, от естественных причин, однако Кристал утверждает, что всему виной сердечная недостаточность, вызванная сепсисом после заражения устойчивым к антибиотикам штаммом кишечной палочки. После себя основатель Playboy оставил состояние в 43 миллиона долларов.

Молодой вдове по брачному договору досталось около семи миллионов долларов. Также в наследство она получила дом на Голливудских холмах стоимостью пять миллионов долларов и ювелирные украшения, которые Хефнер покупал специально для нее.

Остальные деньги и активы были поделены между детьми Хефнера и благотворительными фондами. Знаменитый особняк медиамагнат продал еще при жизни, сохранив за собой право оставаться в нем до конца своих дней за арендную плату.

После кончины мужа бывшая «зайка» Playboy стала вести, по ее словам, «более приземленный» образ жизни, избавившись от грудных имплантов и сменив яркий макияж на естественный, а туфли на шпильках на кроссовки. Сегодня она зарабатывает продажей недвижимости.

Спустя три года вдовства Кристал познакомилась с инженером Натаном Леви, работающим в космической области. Его она сейчас называет самым любимым человеком, а воспоминания о первом браке по прошествии лет вызывают у нее лишь сожаление и отвращение.

В то время я думала, что добилась чего-то в жизни, потому что была его любимицей. Но на самом деле я потеряла себя в процессе.