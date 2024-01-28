У кого из российских звезд больше всего браков и разводов

Многие российские звезды вступали в брак ни один раз. Однако среди них есть рекордсмены. Например, артистка Анастасия Минцковская восемь раз выходила замуж. URA.RU рассказывает о звездах, которые были в браке больше четырех раз.

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За свою жизнь певица Алла Пугачева пять раз выходила замуж. Первым ее супругом был литовский артист Миколас Орбакас. В браке у них родилась Кристина Орбакайте. Также у Пугачевой были отношения с кинорежиссером Александром Стефановичем, продюсером Евгением Болдиным и певцом Филиппом Киркоровым. Сейчас Пугачева находится в браке с комиком Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Актер и режиссер Андрей Кончаловский был женат пять раз. Он был в браке с балериной Ириной Кандат, актрисой Натальей Аринбасаровой, востоковедом Вивиан Михалковой, диктором Ириной Мартыновой. Пятый брак оказался самым долгим. На актрисе Юлии Высоцкой Кончаловский женат с 1998 года.

Артистка Анастасия Минцковская была в браке восемь раз. С последним супругом, 55-летним музыкантом с псевдонимом Юлиан, она развелась спустя 12 лет после бракосочетания. Они расстались из-за проблем со здоровьем — Минцковская не может иметь детей.

Актриса Людмила Гурченко была в браке пять раз. Ее первым мужем стал режиссер Василий Ордынский, а вторым — сценарист Борис Андроникашвил. Спустя время она вышла замуж за актера Александра Фадеева, а потом за певца Иосифа Кобзона. Пятым спутником артистки стал пианист Константин Купервейс. Однако их отношения, которые длились 18 лет, не были официально зарегистрированы. Поэтому пятым официальным мужем актрисы считается продюсер Сергей Сенин.

Гурченко родила всего одного ребенка. Мария появилась на свет от второго брака.

Актер Владимир Вдовиченков женился четыре раза. Его первой супругой стала Виктория Наталуха, которая училась с ним в школе. Второй — Анна Вдовиченкова. Третьей супругой артиста стала Наталья Давыдова, но брак с ней не продлился долго. Позже актер стал встречаться с Ольгой Филипповой. Они были в отношениях, которые не стали официально регистрировать, 10 лет. Официальной его четвертой супругой считается Елена Лядова. Брак был заключен в 2015 году.

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