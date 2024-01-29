"Мистер йелоу кард": как Евгений Ловчев вошел в историю мирового футбола

29 января отмечает юбилей знаменитый футболист, который стал маститым журналистом, и журналист, который так и не убил в себе футболиста.

© Судья показывает желтую карточку Евгению Ловчеву (№ 6) в первом матче ЧМ-1970. Вот только карточка эта не первая в истории, как считалось долгое время...

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Не верится. Я недавно встречался с ним - он все такой же неугомонный защитник любой справедливости, хоть правой, хоть левой! Сам он, напомню, был левым защитником в "Спартаке" (249 матчей) и сборной СССР (52 матча). В 1972 году признавался лучшим игроком страны. А ведь тогда еще в самом соку были Олег Блохин, Давид Кипиани, Владимир Гуцаев, Владимир Федотов… На поле ни себя, ни соперников не жалел, и после игровой карьеры везде искал правду-матку. Чаще всего - находил, что по нынешним временам кажется невероятным. В свое время нажил себе кучу неприятелей, потому что влезал в любой конфликт, стараясь помочь слабому. Сильные это не любят. Одно время даже родной "Спартак" его сторонился из-за того, что он постоянно тыкал руководству на вялую помощь ветеранам. Но потом они нашли общий язык.

Зато если собрать его друзей, то в Лужниках места не хватит…

Тренера из него не получилось. В Златоусте, Челябинске, Майкопе он не задерживался больше года. А это ведь по футбольным меркам - окраина. Хотя, как сказать - не получилось? Потом он восемь лет тренировал мини-футбольный "Спартак", сделав его чемпионом страны, а еще два года возглавлял сборную России по мини-футболу, возил ее на чемпионат Европы. Правда, без успеха.

А вот где успех его был стабильным и несомненным - так это на поприще футбольной экспертизы. Он и в бытность игроком и тренером был у журналистов нарасхват, а уж когда сам стал комментировать футбол…

Впрочем, был в его биографии фактик - так себе достижение. Как-то так повелось, что к его заслуженным званиям и регалиям прибилось еще одно - футболист, который получил первую желтую карточку после ее введения. То есть первый в мире! Титул, конечно, своеобразный, но, если было - так было. Я сам об этом читал в футбольной энциклопедии. Случилось это 31 мая 1970 года во время матча открытия чемпионата мира между мексиканцами и нашими.

Судья показывает желтую карточку Евгению Ловчеву (№ 6) в первом матче ЧМ-1970. Вот только карточка эта не первая в истории, как считалось долгое время...

Не сказать, что Ловчев гордился этим, но как знатный рассказчик, он для "оживляжа" любил вспоминать это в интервью. Так вроде бы и прижился титул, но телекомментатор Василий Уткин однажды заявил, что видел на сайте ФИФА: первую карточку получил не Ловчев, а наш же грузин Кахи Асатиани.

В мире нашего футбола есть человек, который всю цифирь знает вдоль и поперек. Это журналист Аксель Вартанян. У него даже есть видео чуть ли не всех матчей сборной.

Звоню: есть Мексика - СССР? Есть! Ловчев, понимая неотвратимость судьбы, не сопротивлялся. И вот мы у Вартаняна в гостях. Защитнику Ловчеву в 1970-м был 21 год, видно, что на поле он настырен и горяч. На 15-й минуте игры на глазах у судьи психует и орет на кого-то.

- Вот тут судья дал бы мне по делу карточку за неспортивное поведение и сейчас бы никакого сыра-бора не было, - шутит у экрана седовласая легенда. - А так сиди тут с вами, как на суде, ерзай, как будто что украл…

А тем временем, действительно, на 31-й и на 32-й минутах матча две карточки получают наши. Сначала - Асатиани, а потом еще и Гиви Нодия. Только судья показывает их как-то неуверенно, где-то на уровне пояса. А вот Ловчеву на 35-й минуте совсем другое дело - решительно взметнул руку с карточкой над головой.

Выведенный на чистую воду, Евгений Серафимович смеется: