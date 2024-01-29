От страшного детства до мировой славы: как Опра Уинфри стала медиагигантом

Одна из самых узнаваемых личностей в мире, американская телеведущая Опра Уинфри, 29 января празднует 70-й день рождения.

"Рамблер" расскажет, как из дочери матери-одиночки, родившей ее в подростковом возрасте, Опра смогла взойти на вершину телевизионного олимпа.

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Борьба с рождения

Опра родилась в 1954 году в Миссисипи у матери-одиночки-подростка. У нее было трудное детство, она столкнулась с нищетой и жестоким обращением. В девять лет ее отдали жить к отцу, который дал ей строгое и дисциплинированное воспитание. Несмотря на трудности, на переезды между отцом и матерью, Опра была способной ученицей и была принята в престижную школу.

В возрасте 14 лет Опра подверглась сексуальному насилию со стороны членов семьи. Несмотря на эти травмы, Опре удалось упорствовать и сосредоточиться на учебе. Так, она получила полную стипендию в Университете штата Теннесси, где она изучала коммуникацию.

Начало карьеры

В колледже она получила несколько наград, в том числе была приглашена на молодежную конференцию Белого дома. Кстати, Опра получила титулы Мисс Теннесси и Мисс Блэк Нэшвилл, а затем ее наняли читать выпуски новостей на местной радиостанции.

В 19 лет Уинфри получила свою первую работу на телевидении на WLAC-TV (ныне WTVF), станции CBS в Нэшвилле (Теннесси).

В 1976 году она перешла на WJZ-TV, филиал ABC в Балтиморе (Мэриленд). Но, изо всех сил пытаясь сохранить объективность, необходимую для сообщения новостей, она перешла на новое утреннее ток-шоу под названием «People Are Talking» (Люди говорят), которое вышло в эфир в 1977 году.

Непринужденный, импровизационный стиль Уинфри помог ей развить естественный контакт с гостями, которые чувствовали себя комфортно, рассказывая свои личные истории. В итоге, к концу десятилетия шоу обошло программу Фила Донахью в местных рейтингах.

В январе 1984 года чикагский филиал ABC WLS-TV предложил Уинфри 30-минутное утреннее ток-шоу под названием AM Chicago. За год шоу взлетело с последнего места на вершину рейтинга. В 1986 году легендарный кинокритик Роджер Эберт призвал Уинфри лицензировать свое шоу для национальной аудитории. Ее программа была переименована в «Шоу Опры Уинфри» и увеличена до одного часа.

В возрасте 32 лет Уинфри стала первой афроамериканской телеведущей национального уровня. В том же году Уинфри была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Пурпурный цвет».

Стать медиамагнатом

В конце 1990-х Опра основала продюсерскую компанию Harpo Productions. Через эту компанию Опра продюсировала свои телешоу, фильмы и книги. Это сделало ее первым чернокожим человеком и третьей женщиной, контролирующей собственную крупную студию.

Сохранение права собственности на свое шоу позволило Уинфри расширить свои деловые начинания. В 1998 году она стала соучредителем программной компании Oxygen Media. Она также заложила основу для публикации журнала O, The Oprah Magazine в 2000 году, стала соавтором нескольких книг о диете и физических упражнениях, а в 1996 году основала свой влиятельный книжный клуб.

Уинфри достигла статуса миллиардера в 2003 году в возрасте 49 лет. Она была сопродюсером бродвейской музыкальной версии «Пурпурного цвета», запустил веб-сайт Oprah.com и 24-часовой канал Oprah Radio на спутниковом радио XM.

Она продолжала вести свое ток-шоу до 2011 года. После окончания ток-шоу она создала (и стала генеральным директором) OWN: Oprah Winfrey Network. В 2015 году Опра купила 10% акций компании Weight Watchers International (WTW) и стала представителем популярной программы по снижению веса.

В 2002 году она впервые вошла в список 100 влиятельных людей журнала TIME. Сейчас ее включали в список 10 раз, последний раз в 2022 году.

Очень много хороших дел

Опра использовала свой успех, чтобы помогать другим. Она основала Фонд Опры Уинфри, который помогает финансировать благотворительные цели по всему миру. Через свой фонд Опра пожертвовала миллионы долларов на образование, защиту окружающей среды, здравоохранение и социальные цели.

Опра также основала Академию лидерства Опры Уинфри для девочек в Южной Африке, предоставляющую молодым женщинам образование и ресурсы. Академии приписывают помощь тысячам молодых женщин в Южной Африке.

Бизнес под именем Опры

Опра использовала свой успех для запуска бизнеса. В 2009 году она запустила свою линию одежды O, The Oprah Magazine Collection. Коллекция имела огромный успех и продавалась в магазинах по всему миру.