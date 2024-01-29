Почему цвет волос Трампа зависит от его настроения

Инсайдеры раскрыли журналистам связь между прической бывшего президента США Дональда Трампа и его настроением.

Анонимные источники заявили, что цвет волос политика напрямую зависит от его усидчивости. По словам собеседников издания, оттенок прически Трампа варьируется от темно-русого до светлого или ярко-оранжевого в зависимости от того, на какое время парикмахер сможет заставить его сидеть спокойно.

Поскольку экс-глава США ненавидит сидеть с краской на волосах и всегда торопит парикмахера, цвет его волос постоянно меняется каждые несколько недель.

«Чаще всего Трамп светлый, потому что нетерпеливый и дает парикмахеру от 30 до 45 минут на то, чтобы сделать всю работу», — заключили инсайдеры.