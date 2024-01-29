Как отпуск на Канарах разрушил карьеру бомбардира сборной России

Большинство игроков РПЛ уже вышли из отпусков, и начали подготовку ко второй части сезона. Казалось бы, в такой банальный период не может произойти ничего курьёзного. Однако некоторые футболисты могут оказаться в странной ситуации на ровном месте.

© ФК «Вердер»/Getty Images

В этом месяце Василий Уткин рассказал в выпуске «Футбольного клуба» любопытную историю о Владимире Бесчастных. Многие современные болельщики незаслуженно о нём забыли. А ведь долгое время он был лучшим бомбардиром в истории сборной России, пока его рекорд не побил Александр Кержаков. С 26 голами в футболке национальной сборной он до сих пор входит в тройку главных голеадоров страны.

Видео дня

Талантливый нападающий начинал свою карьеру в московском «Спартаке», после чего в 20-летнем возрасте перешёл в немецкий «Вердер», который на тот момент был одним из лучших клубов Бундеслиги. В 1993 году бременский клуб стал чемпионом Германии. Тогда его тренировал известный Отто Рехагель, который в 2004 году приведёт Грецию к победе на чемпионате Европы.

Getty Images

Под его руководством Владимир Бесчастных провёл великолепный сезон, ставший одним из лучших в его карьере. Российский форвард забил 14 голов и завоевал место в основном составе. Кроме того, «Вердер» выиграл серебряные медали немецкой Бундеслиги, уступив всего лишь одно очко дортмундской «Боруссии».

Казалось бы, юного российского нападающего ждёт великолепная карьера. В 20 лет он стал одним из ключевых игроков топового немецкого клуба. Перспектив для развития было очень много. Однако по информации Василия Уткина, которую ему рассказал Сергей Микулик, летом 1995 года Владимир Бесчастных отправился в отпуск на Канарские острова, и этот отдых перевернул его карьеру с ног на голову.

Вместе с рядом других российских игроков, он весело проводил межсезонье, набираясь сил перед грядущим сезоном. Рядом с ними поселился какой-то мужик, постоянно жаловавшийся на шум со стороны футболистов. Владимир Бесчастных понял, что он разговаривает на немецком, и в итоге моментально решил воспользоваться своими знаниями матерных слов на данном языке. В общем, игрок сборной России весь отпуск материл этого мужика, который то и дело мешал им развлекаться.

ФК «Вердер»

Однако после возвращения в «Вердер», Владимир с удивлением обнаружил, что этот мужик — его новый главный тренер, нидерландский специалист Ад де Мос. Как выяснилось, Отто Рехагель принял приглашение от мюнхенской «Баварии» и решил сменить клубную прописку.

Разумеется, Бесчастных потерял место в старте, довольствовался только выходами на замену, а вскоре покинул немецкий клуб. В течение следующих пяти сезонов российский форвард выступал за испанский «Расинг», пока не вернулся в московский «Спартак» к Олегу Романцеву.