Яков Брежнев: почему советский лидер стыдился младшего брата

Родной брат Леонида Брежнева по имени Яков вёл неподобающий советскому человеку образ жизни. Из-за этого лидер СССР порой краснел за Якова Ильича.

Металлург

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Младший брат генсека, Яков Ильич Брежнев, родился в 1912 году в семье металлургов, что повлияло на дальнейший выбор профессии. В 1930-х годах Яков, как и его старший брат, трудился на металлургическом заводе в Днепродзержинске. Незадолго до войны родственник будущего лидера СССР женился, а в 1940 году стал отцом.

Во время Великой Отечественной Яков Брежнев так и не был призван на фронт. Видимо, брат Леонида Ильича получил броню как работник металлургической промышленности. Известно, что весной 1942 года Яков Ильич был эвакуирован вместе с металлургическим техникумом в Магнитогорск. А его жена и дочь были отправлены в Алма-Ату.

Неверный супруг

В Магнитогорске Яков Брежнев познакомился с медсестрой Еленой, но скрыл от нее, что женат. В итоге уже беременная женщина обо всём узнала. Медсестра, находившаяся на седьмом месяце, бросила любовника. В 1944 году у Якова Ильича родилась от Елены дочь, но с ней Брежневу видеться запретили.

В 1944 году брат Леонида Ильича покинул Магнитогорск. Он не вернулся к законной супруге – вместо этого Яков Ильич отправился к старшему брату в Карпаты. Недолго побыв у родственника, Брежнев вернулся в Днепродзержинск. Там он продолжил работать на Днепродзержинском металлургическом заводе, где его назначили начальником прокатного цеха.

Непутёвый младший брат

А тем временем Леонид Брежнев поднимался по карьерной лестнице всё выше и выше. Незадолго до назначения Леонида Ильича на пост генсека Яков Ильич перебрался к старшему брату в Москву. В столице родственник политика, не стесняясь, пользовался связями. Якову Брежневу выделили квартиру на Старом Арбате и охрану. Леонид Ильич пристроил младшего брата в Комитет по науке и технике и в Министерство цветной и чёрной металлургии.

Но использование родственных связей было не единственной постыдной чертой Якова Ильича. Добившись благодаря кумовству высоких постов, он редко появлялся на работе. Ему гораздо больше нравилось проводить время в ресторанах или в гостях у людей, которые хотели с помощью близкого родственника генсека решить свои проблемы: устроить сына в институт, мать – в хорошую больницу.

Постепенно Яков Брежнев начал спиваться. Собутыльниками брата главы СССР были именитые люди. К примеру, он любил выпить в компании заместителя прокурора Москвы Скворцова. После его смерти в автомобильной катастрофе Яков Ильич совсем опустился и начал пить ещё больше. Брежнева лечили от алкоголизма, но все усилия были напрасны.