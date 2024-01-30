Леонид Гайдай: война, драмтеатр и всемирная слава

30 января известному советскому режиссеру Леониду Гайдаю исполнился бы 101 год. Многие его фильмы приобрели культовый статус и разошлись на цитаты. О творческом пути и жизни Гайдая – в материале "Профиля".

© ТАСС // Леонид Гайдай, 1982 год

Детство и юность

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Леонид Гайдай родился в 1923 году в городе Свободном (Амурская губерния) в семье железнодорожников – Иова Гайдая и Марии Любимовой. Кроме него в семье было еще два ребенка – Августа и Александр.

До поступления в школу Леонид любил "партизанские" посещения кинотеатров. Особенно ему нравились фильмы с Чарли Чаплином. Когда заканчивался один сеанс, он прятался под сиденьем и ждал, когда начнется следующий кинофильм.

Александр, Августина и Леонид Гайдай (слева направо), 1920-е годы

Когда будущему режиссеру исполнилось семь лет, он начал учиться в железнодорожной школе №42. У него была репутация задиры, но при этом он получал хорошие оценки. Леонид очень любил читать, особенно Владимира Маяковского, стихи которого знал наизусть и нередко читал со сцены.

Великая Отечественная война

Последний школьный год Гайдая пришелся на начало войны. Он решил стать добровольцем, чтобы помочь стране. Леонид и его друзья отправились в военкомат, но на фронт их не приняли из-за возраста.

После школы Гайдай ежедневно трудился в Иркутском театре, выполняя различную работу. Свободное время он посвящал просмотру спектаклей и изучению драматургии. Юноша учился в театральной студии, открытой при клубе железнодорожников, и даже принял участие в нескольких постановках по произведениям Антона Чехова – "Свадьба" и "Медведь".

Зимой 1942 года Леонида Гайдая призвали в армию. Первые месяцы службы ему пришлось провести в Монголии, где он объезжал лошадей и ухаживал за ними. Однако юноша страстно желал принимать принять участие в боевых действиях. Поэтому вскоре его перевели на Калининский фронт. Он часто рассказывал о том, как там все происходило.

"Когда приехали отбирать в действующую армию пополнение, на каждый вопрос военкома отвечал: «Я!» «Кто в артиллерию?» – «Я!», «В разведку?» –«Я!», «В кавалерию?» – «Я!». Офицер, не выдержав, закричал: «Да подождите вы, Гайдай. Дайте мне огласить весь список!»", – вспоминал режиссер.

Годы спустя этот эпизод из жизни появился в одном из фильмов постановщика – в знаменитой "Операции «Ы»".

Кадр из фильма "Операция «Ы» и другие приключения Шурика"(1965 г.)

Гайдай после года службы был направлен в пешую разведку. Он отметился в бою возле псковской деревушки Енкино, атаковав вражеский дот гранатами и ликвидировав всех противников. За храбрость он был представлен к медали "За боевые заслуги". В следующем году Леонид стал участником Великолукской операции, где подорвался на фашистской мине.

После полученного ранения Гайдай пролежал в больнице более полугода, борясь за сохранение своей ноги. Он был против ампутации. В результате врачи провели пять операций. Последствия этого ранения сопровождали режиссера всю оставшуюся жизнь. Со второй группой инвалидности Гайдая комиссовали и вернули домой в Иркутск, где он приступил к изучению актерского мастерства в театральной студии при драмтеатре.

Первые работы

После завершения учебы Леонида приняли в местную труппу. Сначала ему доставались небольшие роли, но вскоре он принял участие в постановке "Молодой гвардии" по роману Александра Фадеева. Благодаря роли Ивана Земнухова о Гайдае заговорила местная пресса.

Однако начинающий актер понимал, что с его фактурой он не сможет регулярно получать роли. Поэтому он принял решение развиваться как режиссер. В Иркутском драмтеатре Гайдай получил первый опыт. Он поставил сцену с дракой в спектакле "Госпожа министерша".

"Решил учиться этому делу, поехал в Москву поступать в ГИТИС. О кино я тогда почти не думал. Но случилось так, что ГИТИС для меня оказался недоступен из-за уже наработанной актерской школы. А я уже из театра уволился… Ну, думаю, была не была – пойду в кино. Сдал экзамены во ВГИК. И не пожалел. Кино, я уверен, интереснее театра, впрочем, это мнение я никому не навязываю", – говорил Гайдай.

Он поступил во ВГИК в 1949 году и уже тогда начал работать режиссером-практикантом у своего учителя Бориса Барнета. Под его руководством Леонид дебютировал как актер. В фильме "Ляна" он сыграл Алексея.

В 1955 году Гайдай окончил ВГИК и начал работать режиссером на студии "Мосфильм". Совместно с Валентином Невзоровым снял первый фильм "Долгий путь" по мотивам рассказов Владимира Короленко. Эту работу посмотрел известный режиссер Михаил Ромм. Он посоветовал Гайдаю сосредоточиться на комедиях.

В 1958 году Гайдай начал работу над сатирическим фильмом "Жених с того света", в котором впервые работал с Ростиславом Пляттом и Георгием Вициным. Последний станет постоянным актером в его фильмах. Картина была подвергнута серьезной критике со стороны Министерства культуры из-за беспощадной сатиры на советскую бюрократию. В результате фильм сократили почти в два раза – до 48 минут экранного времени.

После выхода фильма Гайдаю стали отказывать в сценариях для новых проектов. Тут на помощь ему пришел Иван Пырьев – режиссер и шестикратный лауреат Сталинской премии. Благодаря его поддержке Гайдай продолжил работу и в 1960 году выпустил драму "Трижды воскресший", которая не была принята широкой аудиторией.

Гайдай и комедийные фильмы

В начале 60-х вследствие нескольких неудач режиссер впал в депрессию. Он решил, что больше не будет заниматься режиссурой, а потому уехал в Иркутск со своей супругой Ниной Гребешковой (снималась в "Бриллиантовой руке", "12 стульях", "Не может быть!" и прочих фильмах). Однако каждый вечер он все же садился за стол и что-то писал. Вскоре Гайдай сообщил жене, что завершил работу над сценарием и им придется вернуться в Москву, чтобы подать заявку на проведение новых съемок.

В столице Леонид обратился за поддержкой к Пырьеву. Благодаря его одобрению Гайдай получил пленку для съемок и начал самостоятельно формировать съемочную команду. Когда было утверждено участие актеров Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова, стартовала работа над короткометражной комедией "Пес Барбос и необычный кросс".

Картина была показана в последний день Московского фильмового фестиваля 1961 года в рамках программы короткометражных работ. Режиссера не пригласили на премьеру, и он не представлял, какой ажиотаж вызовет фильм, пока не раздался звонок в дверь. На пороге появился Сергей Бондарчук с тарелкой в руках. На ней был изображен пес Барбос с золотой медалью. Бондарчук вручил ее Гайдаю, сказав: "Это тебе первая золотая медаль – лично от меня ".

Жизнь Гайдая сильно поменялась после съемки короткометражного фильма. "Барбос" был выдвинут на Пальмовую ветвь в Каннах. Когда художественный совет принял решение о продолжении истории, режиссер снял фильм "Самогонщики", где вновь появились Трус, Балбес и Бывалый. Эти персонажи стали невероятно популярными среди зрителей. Позже они появились в других фильмах Гайдая.

В период с 1965 по 1968 год постановщик выпустил три киноленты, которые зрители посчитали лучшими фильмами века. Первым из них стала "Операция «Ы» и другие приключения Шурика", вторым – "Кавказская пленница", а третьим – "Бриллиантовая рука". Об этом пишет "Узнай все".

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Сам Гайдай своим лучшим фильмом считал комедию "Двенадцать стульев", снятую в начале 70-х. Изначально роль Остапа Бендера должна была достаться Владимиру Высоцкому, но тот ушел в запой. Тогда режиссер решил, что не будет снимать фильмы с проблемными звездными актерами. В результате главную роль он отдал малоизвестному Арчилу Гомиашвили. Гайдай и сам появился в фильме. Он сыграл роль Варфоломея Коробейникова, поскольку назначенный на эту роль артист заболел.

Гайдай мечтал снять фильм на основе романа Михаила Булгакова "Бег", но ему не позволили. Вместо этого он переключился на другую работу писателя. Так в 1973 году была выпущена комедия "Иван Васильевич меняет профессию", основанная на пьесе "Иван Васильевич".

Гайдай тщательно выбирал актеров для этого фильма. Изначально он планировал дать главную роль Юрию Никулину, но по причине его занятости роль царя досталась Юрию Яковлеву. Позднее режиссер признал, что это было очень точное попадание в образ. После премьеры Леонид Гайдай был удостоен звания народного артиста РСФСР.

После триумфа фильма "Иван Васильевич" Гайдай принялся за съемки комедии "Не может быть!" по произведениям Михаила Зощенко. Потом он снял еще несколько известных фильмов, среди которых "Спортлото-82" и "На Дерибасовской хорошая погода".

Последние годы и смерть

Знаменитый режиссер в последний раз работал на съемочной площадке в 1992 году, когда снимался фильм "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди". После этого ему было сложно продолжать режиссировать из-за проблем со здоровьем. Гайдай страдал от легочной эмфиземы и старой раны на ноге.

Памятник Леониду Гайдаю в Иркутске

В 1993 году режиссер мучился от лихорадки, однако он собирался принять участие в митинге на Тверской улице в поддержку демократов. Вместо этого его отправили в Кунцевскую больницу.