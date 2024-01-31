Кто был президентом России? Список всех руководителей по годам

Пост президента в современной истории России пока занимали только три человека — политики Борис Ельцин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев. «Лента.ру» рассказывает, чем запомнилось правление каждого из президентов, какие важные события российской истории произошли в годы их руководства государством.

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Борис Ельцин

Борис Ельцин был первым президентом Российской Федерации после распада Советского Союза и занимал этот пост с 1991 по 1999 год. Годы его руководства страной — сложный период в истории России — были отмечены и положительными преобразованиями, и негативными событиями, поэтому образ руководителя весьма противоречив.

В начале 1990-х продолжили ухудшаться условия жизни многих людей, росла преступность, усиливался сепаратизм в национальных республиках, начавшийся в 1980-х годах.

Основные моменты президентства Бориса Ельцина

Распад Советского Союза

В 1991 году Ельцин стал президентом России, которая после распада Советского Союза начала свой путь как суверенная держава. Важнейшим событием этого периода стало подписание так называемых Беловежских соглашений, которые оформили прекращение существования СССР.

Экономические реформы

Ельцин поручил правительству во главе с Егором Гайдаром провести радикальные реформы в экономике, либерализацию цен, начать приватизацию. Реформы давались их авторам и всему населению страны очень сложно, сопровождаясь различными трудностями. В августе 1998 года в экономической жизни России произошло очередное потрясение — дефолт.

Конституционный кризис 1993 года

В 1993 году произошел конфликт между президентом и Верховным советом, который привел к использованию вооруженных сил для разгона оппозиционного парламента. В итоге кризис разрешился в пользу Ельцина, вызвав серьезные обсуждения и критику, которые не стихают до сегодняшнего дня.

Вместо Верховного совета в России по новой Конституции 1993 года появился двухпалатный парламент — Совет Федерации и Государственная Дума. Все последующие годы своего правления Ельцин сталкивался с ожесточенной критикой из Думы, где почти все время большинство депутатских кресел принадлежало коммунистам.

Война в Чечне (1994–1996)

Военные действия в Чечне, на территории которой сепаратисты провозгласили образование Чеченской Республики Ичкерии (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), официально называли операцией по восстановлению конституционного порядка. Война привела:

к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта;

появлению большого числа беженцев;

захвату заложников;

терактам на территории России.

Причины конфликта не были разрешены, в 1999 году началась вторая чеченская война.

Выборы 1996 года

В 1996 году Ельцин столкнулся с жесткой конкуренцией на президентских выборах. Ему удалось победить, но процедура и результат голосования вызвали критику и обвинения в недостаточной честности. В частности, существует популярная версия, что выборы были полностью сфальсифицированы в пользу Ельцина, а победителем второго тура был коммунист Геннадий Зюганов, который согласился уступить пост президента в результате закулисных переговоров.

Здоровье и отставка

Почти все годы президентства, особенно во время второго срока, здоровье Ельцина активно обсуждали — и в народе, и в СМИ. У политика были проблемы с сердцем, активная предвыборная кампания 1996 года отняла у президента много сил, уже ко второму туру состояние Ельцина ухудшилось.

3 июля он смог проголосовать на специально оборудованном участке в Барвихе, а в следующий раз появился на публике более чем через месяц, 9 августа — на собственной инаугурации.

В ноябре 1996 года Ельцину провели операцию на открытом сердце, на время процедуры обязанности президента были возложены на председателя правительства Российской Федерации Виктора Черномырдина

Периоды длительного отсутствия на публике провоцировали слухи об алкоголизме президента, что влияло на его авторитет и популярность. Так, в то время родилась знаменитая фраза, что «президент работает с документами».

В итоге Ельцин не стал дожидаться окончания второго срока правления и 31 декабря 1999 года объявил о добровольной отставке, передав власть премьер-министру Владимиру Путину.

Владимир Путин

Владимир Путин, действующий президент РФ, находится на посту главы государства дольше всех руководителей в современной России. Его президентство хронологически можно разделить на два отрезка:

первый и второй срок (с 2000 по 2008 год);

третий и последующий сроки (с 2012 года по настоящее время).

Биография Владимира Путина до президентства В 1975 году Путин закончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–1990 годах работал в ГДР. С 1990 года — помощник ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам, затем — советник председателя Ленинградского городского совета. С июня 1991 года — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — с 1994 года — первый заместитель председателя правительства Петербурга. С августа 1996 года — заместитель управляющего делами президента Российской Федерации. С марта 1997 года — заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, начальник Главного контрольного управления президента Российской Федерации. С мая 1998 года — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. В июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности, одновременно — с марта 1999 года — секретарь Совета безопасности.

Ключевые моменты президентства Путина в 2000–2008 годах

Первое избрание (2000 год)

Путин был избран президентом Российской Федерации в марте 2000 года, сменив Бориса Ельцина. Его предшественник оставил страну в состоянии политической и экономической нестабильности. Например, летом 1999 года началось вторжение боевиков в Дагестан, отражение которого в конечном итоге привело ко второй чеченской кампании.

Война в Чечне

Активная фаза конфликта в Чечне закончилась к завершению первого срока президента, хотя теракты на территории России продолжались еще длительное время. Путин активно поддерживал контртеррористические мероприятия на территории Чечни и приграничных регионов Северного Кавказа, хотя эти военные действия также подвергались критике и провоцировали обвинения в нарушении прав человека. Свою роль сыграло и то, что в Москве опирались в Чечне на местных лидеров, которые помогли уменьшить базу для вербовки боевиков.

Стабилизация и экономическое восстановление

В первые годы своего президентства Путин приложил усилия к стабилизации политической и экономической ситуации в России. Были приняты меры по укреплению финансовой системы, улучшению инвестиционного климата и сокращению бедности.

России удалось расплатиться с внешними долгами, речь шла в том числе про долги советского и царского режимов

Всемирного банка, ВВП России в 1999 году составлял 195,91 миллиарда долларов, на пике, в 2013-м, этот показатель составлял 2,29 триллиона долларов.

Укрепление безопасности

Успешные действия федеральных сил в Дагестане и Чечне привели к тому, что боевики потеряли возможность противостоять Москве чисто военными способами. Также на сторону Москвы стали переходить местные лидеры, например, бывший муфтий Ичкерии (террористическая организация, запрещена в Российской Федерации) Ахмат Кадыров, который и стал той фигурой, на которую смог опираться федеральный центр. Все это привело к тому, что боевики перешли к тактике проведения терактов по всей территории России, пытаясь посеять страх среди населения.

Первые крупные теракты после начала второй кампании были совершены еще осенью 1999 года, когда были взорваны жилые дома:

в Буйнакске (Дагестан);

Москве;

Волгодонске (Ростовская область).

В результате четырех взрывов погибли более 300 человек.

Террористы нападали на воинские колонны, захватывали различные гражданские объекты, производили подрывы на железных дорогах и в местах скопления граждан. В 2004 году был убит руководитель Чечни Ахмат Кадыров, который погиб при взрыве стадиона в Грозном 9 мая. Одним из самых резонансных терактов в истории России стал захват школы номер 1 в Беслане в сентябре 2004 года. В результате погибли 330 человек, больше половины из них — дети.

Теракт в Беслане привел к целому ряду мер по укреплению нацбезопасности, изменения коснулись в том числе политической сферы

Армия и спецслужбы усилили рейды в Чечне, были перекрыты пути снабжения боевиков из других стран, проводилась ликвидация одиозных лидеров бандподполья, в том числе многочисленных наемников из стран Ближнего Востока.

Принятые меры привели к снижению числа терактов, хотя полностью исключить их не удалось (в 2010 году произошли взрывы в московском метро). Большую роль в умиротворении Кавказа сыграла и подготовка к Олимпийским играм в Сочи, обеспечение безопасности на которой стало одной из задач российского государства.

Внешняя политика

Путин уделял внимание восстановлению влияния России на мировой арене. Он выступал за многополярный мир и проводил активную внешнюю политику, поддерживая интересы России в различных регионах мира. Одно из самых знаковых событий того периода — речь Путина на Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в феврале 2007 года. В своем выступлении российский президент раскритиковал США за попытки установления однополярного мира, приближение НАТО к границам России и высказался о важности соблюдения Устава ООН при обсуждении вопросов применения военной силы в международных конфликтах.

Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того — отдельные нормы, да, по сути — чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится?

В последующие годы Россия играла ключевую роль в переговорах с Ираном о его ядерной программе, с 2015 года проводит военную кампанию в Сирии, поддерживая правительство Башара Асада. Москва сыграла важную роль в уничтожении «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), сумевшего захватить огромные территории Сирии и Ирака.

Энергетическая политика

Путин реформировал энергетический сектор, укрепив государственный контроль над ресурсами и компаниями, такими как «Газпром» и «Роснефть».

В выборах 2008 года Путин участвовать не мог, так как в соответствии с Конституцией президент не мог избираться более двух сроков подряд

Ключевые моменты президентства Путина с 2012 года

В 2012 году Путин вновь занял пост президента России, сменив Дмитрия Медведева.

Возвращение Крыма

В 2014 году Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Это вызвало обвинения в нарушении международного права. Против России были введены санкции.

Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу

За эти годы в России прошли два крупнейших спортивных события — зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и чемпионат мира по футболу в 2018 году. Путин активно содействовал тому, чтобы страна получила эти два спортивных форума.

Также Россия принимала Универсиаду 2013 года в Казани, в Сочи несколько раз проводился этап Гран-при «Формулы-1», в Москве в 2013 году прошел чемпионат мира по легкой атлетике.

Изменения Конституции

В 2020 году прошло всеобщее голосование по изменению Конституции. В поддержку внесения поправок в Основной закон выступили почти 78 процентов россиян. Среди прочего в Конституции прописали потенциальную возможность Путину оставаться у власти до 2036 года. В выборах президента в 2024 году действующий глава государства будет участвовать.

COVID-19

В 2020–2021 годах Россия, как и многие другие страны, столкнулась с пандемией COVID-19. В 2021 году Россия начала масштабную кампанию вакцинации против коронавируса.

СВО на Украине

С февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Поводом для начала послужили просьбы глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о военной помощи.

Начало боевых действий вызвало резко негативную реакцию во многих странах мира, против России были введены беспрецедентные санкции, ограничения коснулись и лично Путина. Однако президент неоднократно заявлял, что Россия намерена выполнить все цели СВО.

Объявляя о начале СВО, президент заверил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Россия будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

Новые регионы России

Осенью 2022 года в состав России включили четыре новых региона: ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Таким образом сейчас в России насчитывается 89 субъектов.

До 2026 года в новых регионах действует переходный период, во время которого они будут интегрироваться в общее правовое поле РФ, в экономические, финансовые, социальные отношения с федеральным центром и другими регионами страны.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Анатольевич Медведев занимал пост президента России с мая 2008 года по май 2012-го. Его президентство было отмечено сотрудничеством с Владимиром Путиным, который стал премьер-министром в этот период.

Ключевые аспекты президентства Медведева

Тандем с Путиным

Медведев был поддержан Владимиром Путиным. Это сотрудничество привлекло внимание общественности и вызвало дебаты о том, кто из политиков фактически управлял страной.

Экономические и социальные инициативы

В период своего президентства Медведев призывал к модернизации российской экономики. Были предприняты шаги для улучшения инвестиционного климата, сокращения бюрократии и стимулирования инноваций.

Внешняя политика

Медведев также активно участвовал в международной политике. Он поддерживал сближение с Западом и стремился укрепить отношения с европейскими странами и США.

Медведев активно выступал за сотрудничество в рамках международных организаций и инициировал предложения по ядерному разоружению

В 2010 году российский лидер и президент США Барак Обама подписали в Праге новый договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-2).

Однако в отношениях с некоторыми странами возникло напряжение, которое, например, вылилось в военные действия в Грузии в августе 2008 года. Через несколько недель после этого Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Политические реформы

В ходе своего президентства Медведев предложил ряд политических реформ, в частности, речь шла про дальнейшую либерализацию политической системы.

Реформа армии

При Медведеве началась масштабная военная реформа, которая должна была привести к оптимизации состава вооруженных сил, улучшению подготовки и усилению вооружения. Реформой на посту министра обороны руководил Анатолий Сердюков. Одни эксперты считают, что преобразования дали положительные результаты, другие оценивают их негативно. Также неоднозначна и фигура самого министра — некоторые общественники подозревали Сердюкова в масштабных коррупционных преступлениях, однако под следствием бывший министр ни разу не был.