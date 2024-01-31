Александра Сизоненко называли самым высоким человеком СССР. Хотя проверить это утверждение было довольно затруднительно, оно вполне может быть правдивым. Рост баскетболиста, по разным данным, составлял от 237 до 245 сантиметров. Однако выдающиеся габариты стали для спортсмена скорее проклятием, нежели благословением…

Жизнь советский гигант закончил в болезни и нищете.

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Спорт как спасение

Александр Сизоненко родился в 1959 году в Херсонской области. Поначалу никто не мог предположить, что он вырастет до таких невероятных размеров. Стремительный рост начался у мальчика в школе. Врачи поставили диагноз — нарушение функций гипофиза. Мальчику сделали аж две трепанации черепа, чтобы устранить проблему, но не помогло. Он продолжал расти и к окончанию школы достиг отметки в 218 сантиметров. Доктора давали неутешительный прогноз: парень проживёт ещё не больше 20 лет.

РИА Новости

Для Александра это, разумеется, стало ударом. Он чувствовал себя лишним, не мог найти себе применения. Однако на помощь неожиданно пришёл спорт. Сизоненко случайно оказался в одном автобусе с командой «Спартак» из Николаева. Тренер заметил юношу внушительных размеров и разговорился с ним. В итоге три месяца Александр тренировался с командой, а затем о нём узнали в Ленинграде. Тамошний «Спартак» захотел видеть в своих рядах уникального спортсмена.

В Северной столице Сизоненко проведёт три года. Там он поиграет с такими звёздами советского баскетбола, как Александр Белов и Михаил Силантьев. Основным центровым стать не получится, но зато Александр получит серебряную медаль чемпионата СССР и выиграет Кубок страны. Да и работа с тренером Владимиром Кондрашиным сделает Сизоненко гораздо лучше в плане понимания игры. Ему по-прежнему будет не хватать скорости из-за огромного роста, но зато подтянутся техника и тактика. В 1979-м Александр уйдёт в «Строитель» из Куйбышева, где будет играть до окончания карьеры и станет одним из лидеров коллектива.

Потерял себя

В Куйбышеве Сизоненко провёл семь лет. Когда он только приходил в команду, она выступала в первой лиге. Удачная игра центрового и грамотная тактика тренера Генриха Приматова помогли «Строителю» пробиться в элиту. Александр так разыгрался, что его даже хотел пригласить в сборную СССР легендарный тренер Гомельский. Однако поехать на товарищеский матч в Пуэрто-Рико Сизоненко не удалось из-за проблем с визой.

Хотя Сизоненко приглашали многие советские топ-клубы, уезжать из «Строителя» ему не хотелось. В Куйбышеве ему платили хорошие деньги, в команде он был на хорошем счету. Увы, в 1986-м идиллия прервалась. Приматов скончался, а его преемник не был так сильно заинтересован в Александре. Когда у того случились проблемы со здоровьем (гормональный сбой), в клубе решили распрощаться с баскетболистом. Пришлось завершать карьеру в 28 лет.

Вместе с женой Александр переехал обратно в Петербург. Там начались проблемы с деньгами. Работу найти не получалось, жили практически в нищете. А ведь содержать приходилось не только себя, но и сына, который родился в 1994 году. Однажды Сизоненко снялся в чешском кино — сыграл великана в фильме «Храбрый портняжка». Затем известный немецкий доктор предлагал ему продать собственное тело после смерти (заплатить обещал заранее). Но Александр наотрез отказался: он был верующим человеком и не хотел становиться чучелом.

РИА Новости