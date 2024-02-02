Юрий Лоза: как правдоруб и автор народного хита стал «человеком-мемом»

Талантливый музыкант, чья звезда зажглась еще в 80-х, и незаурядная личность, чьи высказывания сделали его «человеком-мемом». На счету знаменитости больше трехсот композиций собственного сочинения, но визитной карточкой артиста уже несколько десятилетий остается один бессмертный хит. Сегодня, 1 февраля, певец, композитор и автор песни «Плот» Юрий Лоза отпраздновал 70-летие. В честь этой даты MIR24.TV рассказывает о пяти интересных фактах из биографии именинника.

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Увлекся гитарой, чтобы впечатлять девочек

Играть на гитаре Юрий Лоза научился в 14 лет. По признанию артиста, взять в руки инструмент он решил, чтобы обратить на себя внимание девочек. На тот момент юноша увлекался футболом и шахматами, но успехи на этих поприщах никому не были интересны. Получить гитару в то время было непросто. Парню пришлось долго уговаривать родителей, чтобы те достали дефицитный инструмент через родственников из Тюмени.

«Не зная нот, выучил четыре аккорда и заиграл. Выяснилось, что этого вполне хватает для того репертуара, который впечатлял девочек во дворе», – признавался Юрий Лоза

Его главный хит был оценен не сразу

Прорваться на российскую эстраду у Юрия Лозы получилось благодаря группе «Интеграл», которой руководил Бари Алибасов. Именно в этот период исполнитель увлекся сочинением собственных композиций, которые выходили из-под его пера одна за другой. Среди них была и песня «Плот». Когда артист представил будущий хит продюсеру, тот назвал его «слабоватым» и отказался включать в «интегральный» репертуар.

Шлягер прождал своего часа несколько лет, пока Лоза не решил записать его в сольном варианте. При этом музыкант еще долгое время не мог решить, в какой альбом включить «нетипичную» композицию, которая сильно контрастировала со всем его творчеством.

Стал «человеком-мемом»

С недавнего времени Юрий Лоза привлекает внимание широкой общественности отнюдь не своей концертной деятельностью, а громкими высказываниями в прессе. Артист не раз критиковал коллег по цеху, обвиняя их в «непрофессионализме» или «бездарности». Под «горячую» руку Лозы попадали Led Zeppelin и Rolling Stones, Beatles, Мадонна, Билли Айлиш и многие российские звезды. В пандемию Юрий ругал вакцинацию, подвергал сомнению американские полеты на Луну и заявил, что считает Землю плоской.

Журналисты присвоили автору «Маленького плота» неофициальный статус «правдоруба российского шоу-бизнеса», а также прозвали его «экспертом по всем вопросам» и «человеком-мемом». Сам же исполнитель считает, что говорит «простые, умные, толковые вещи, а репортеры сами нарезают его высказывания как хотят, выдирают из контекста, переворачивают».

Написал книгу

Совсем не удивительно, что автор множества скандальных изречений смог выпустить свою книгу. Однако это вовсе не сборник афоризмов в духе «Цитаты великих», а полезное пособие для начинающих поэтов и композиторов. В нем звезда эстрады выступает в качестве педагога и наставника. И утверждает, что он, как никто другой, знает, что нужно хорошей песне, чтобы стать настоящим хитом.

В книге, которая так и называется – «Научу писать хиты», Юрий Лоза делится реальными историями из своей карьеры и раскрывает секреты успеха. Автор уверяет: его пособие поможет молодым музыкантам писать песни, которые будут нравиться слушателям даже спустя десятилетия.

Фиктивно женился ради квартиры

Большую часть своей жизни Юрий Лоза прожил с одной единственной женщиной – Светланой Мережковской. Однако прежде чем расписаться с любимой, артист успел побывать в фиктивном браке. Все дело в том, что в то время вступить в жилищный кооператив можно было, лишь создав семью с москвичом или москвичкой. И хотя Лоза и Мережковская уже давно жили вместе, в их паспортах стояли штампы с именами других людей.