Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне отреагировали на смерть Карла Уэзерса

«Я выражаю ему невероятную благодарность. Когда он вошёл в эту комнату, и я впервые его увидел, то сразу рассмотрел в нём величие, но не осознавал, насколько оно велико. Без него я бы никогда не смог добиться того, что мы сделали с Рокки… Аполло, продолжай бить»o