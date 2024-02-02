Как наследница миллиардера раздает свое состояние случайным людям

Наследница основателя химического концерна BASF Марлен Энгельхорн решила раздать свое многомиллионное состояние случайным людям. Она убеждена, что несправедливо оставлять столько денег себе, когда другие в них нуждаются больше. Как ни странно, в мире все больше миллионеров и даже миллиардеров, которые разделяют ее мнение. Они призывают увеличить налоги для самых богатых и не боятся, что из-за этого их жизнь станет чуть менее роскошной.

© Globallookpress.com // Марлен Энгельхорн

Марлен Энгельхорн получила наследство от богатой бабушки

Одним из предков 31-летней австрийки Марлен Энгельхорн был немецкий промышленник Фридрих Энгельхорн. В середине XIX века он основал концерн BASF, который теперь считается самой крупной химической компанией в мире. За 160 лет, прошедшие с тех пор, его потомки не только не растеряли, но и преумножили оставленное им состояние.

Марлен Энгельхорн выросла в состоятельной семье, никогда ни в чем не нуждалась и считала, что совершенно этого не заслуживает. Еще в 2021 году она заметила в интервью, что ей просто повезло. Богатство полагалось ей от рождения, ей не требовалось ни трудиться, ни рисковать.

Есть что-то неправильное в том, что я получаю миллионы и не плачу за это налоги, а с человека, у которого есть дети, который работает по 40 часов в неделю, а то и больше и, может, на двух работах, — налоги берут Марлен Энгельхорн, наследница

Энгельхорн всегда считала, что слишком богатые люди причиняют вред обществу, но раньше помочь нуждающимся не могла: семейным богатством распоряжались ее родители, которые симпатизировали идеям Марлен, но не горели желанием расставаться с деньгами. Все изменилось после кончины ее бабушки — 95-летней Траудль Энгельхорн-Векьятто.

Траудль Энгельхорн-Векьятто была очень богатой женщиной. Журнал Forbes оценивал ее состояние в 3,8 миллиарда евро (370 миллиардов рублей). В наследство внучке она оставила по меньшей мере несколько десятков миллионов евро.

Теперь Марлен Энгельхорн намерена раздать по меньшей мере 90 процентов этой суммы незнакомцам. Остаток она потратит на текущие расходы и аренду жилья, а потом найдет работу — такую же, как у обычных людей. «Придется перейти из самого богатого процента населения в менее богатые 99 процентов, — признает она. — Но мне кажется, что это к лучшему».

Марлен Энгельхорн

Людей, которые получат деньги Марлен Энгельхорн, отберет специальный совет

Энгельхорн хочет поделить наследство между 50 соотечественниками. Каждому из них достанется по 500 тысяч евро (48 миллионов рублей). Решать, кто их заслуживает, будет специальный совет. Чтобы его собрать, в январе Энгельхорн разослала 10 тысяч приглашений случайным австрийцам. Откликнулись несколько сотен человек, из которых отберут 50 человек, отражающих демографию страны. Среди них будут люди разного возраста, происхождения и достатка.

С марта они будут собираться по выходным в течение шести недель и обсуждать с экспертами борьбу с неравенством и способы перераспределения средств. Им предстоит найти самый справедливый способ распределения 25 миллионов евро (2,4 миллиарда рублей), которые унаследовала Энгельхорн.

Чтобы членов совета ничто не отвлекало, Энгельхорн оплатит им поездки и даже нянь для детей, если их не с кем оставить. Кроме того, эта работа будет оплачиваться: за участие в собраниях они будут каждую неделю получать 1200 евро (117 тысяч рублей).

Сам факт того, что нашлись люди, которые готовы взяться за это дело, готовы потратить свои выходные — целых шесть выходных! — чтобы обсуждать с посторонними, справедливо неравенство или нет и что с этим делать… Это должно подпитывать надежду, что демократия еще жива Марлен Энгельхорн, наследница

Энгельхорн наложила на совет лишь несколько ограничений. Ее деньги нельзя направлять людям или организациям, которые нарушают конституцию или ведут деятельность, которую можно считать враждебной или бесчеловечной. Политические партии и коммерческие предприятия также заведомо исключены из списка потенциальных получателей. Кроме того, члены совета не имеют права забрать деньги себе или раздать их своим родственникам и знакомым.

Если членам совета удастся найти компромисс, Энгельхорн уже не сможет повлиять на их решение. С этого момента судьба ее наследства будет полностью в их руках. «У меня нет права вето, — объясняет она. — Я доверюсь этим 50 людям и передам свое имущество в их распоряжение».

На форуме в Давосе призвали обложить миллиардеров налогами, чтобы предотвратить катастрофу

Миллионеры, готовые поделиться своими богатствами, существовали и до Марлен Энгельхорн. Не так давно сообщалось о 77-летнем Терри Кане из американского города Индианаполис, который завещал все свое состояние благотворительным фондам, помогающим детям и ветеранам. Благодаря удачным вложениям и наследству он скопил целых 13 миллионов долларов, но жил очень скромно и продолжал, как и прежде, работать в больнице.

Более известный случай — миллиардер Чак Фини, с 1988 года входивший в список богатейших людей мира, составляемый журналом Forbes. Еще при жизни он раздал восемь миллиардов долларов, оставив себе и своей жене лишь пару миллионов. Фонд, который учредил Фини, перечислял деньги на развитие здравоохранения, научные исследования и правозащитную деятельность.

Все больше состоятельных людей считают, что такая щедрость должна стать нормой. Во время недавнего форума в Давосе 250 миллионеров и миллиардеров подписали открытое письмо с призывом значительно повысить налоги для богатых людей.

Наша просьба проста: мы хотим, чтобы нас, богатейших членов общества, обложили налогами. Это не окажет существенного влияния на наш уровень жизни, не обделит наших детей, не повредит экономическому росту наших стран. Но сможет обратить чрезмерные и непродуктивные частные богатства в инвестицию в наше общее демократическое будущее Из открытого письма 250 миллионеров и миллиардеров

Среди подписавших открытое письмо, помимо Марлен Энгельхорн, была Валери Рокфеллер — праправнучка американского предпринимателя Джона Рокфеллера, который в свое время стал первым в истории долларовым миллионером. Еще одно известное имя в этом списке — Эбигейл Дисней, внучатая племянница Уолта Диснея, основавшего The Walt Disney Company — одну из крупнейших медиакомпаний в мире.

Я могла бы быть и миллиардером, если бы хотела. Но я не миллиардер, потому что мне не хочется. Это безумное количество денег, однако сделать их проще всего на свете, если у тебя с самого начала есть средства Эбигейл Дисней, наследница

Авторы открытого письма считают, что налоги, взимаемые с самых богатых людей мира, нужно направить на то, чтобы облегчить жизнь обычным людям, развивать образование, здравоохранение и энергетику. В противном случае неравенство продолжит расти и рано или поздно приведет к катастрофе.

Эбигейл Дисней

Большинство миллиардеров готовы платить повышенные налоги

Согласно опросу, проведенному организацией Patriotic Millionaires, 75 процентов сверхбогатых людей поддерживают введение двухпроцентного налога на миллиардеров. 66 процентов респондентов заявили, что готовы платить больше налогов, если выручку направят на стабилизацию экономики и улучшение государственных услуг.

$250 миллиардов в год принесет миру двухпроцентное увеличение налога на миллиардеров

В то же время исследование швейцарского банка UBS Group показывает, что на практике миллиардеры демонстрируют подобную щедрость не так уж часто, и великодушные жесты Марлен Энгельхорн — это скорее исключение из правила. Люди, которые, как и она, получили свои богатства в наследство, — самые большие скряги даже на фоне других толстосумов.

По данным UBS Group, в 2023 году 68 процентов миллиардеров, у которых не было богатых родителей, называли своей главной целью филантропию и положительное влияние на мир и общество. Среди наследников таких людей оказалось вдвое меньше. 48 процентов миллиардеров первого поколения хотят помогать другим. Среди наследников этот ответ выбрали лишь 16 процентов.