120 лет назад родился великий летчик Валерий Чкалов

2 февраля 2024 года исполняется 120 лет со дня рождения великого летчика Валерия Чкалова.

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Он испытал свыше 70 типов самолетов, дав им путевку в жизнь.

2 мая 1935 года во время первой встречи с отважным летчиком-испытателем Сталин спросил Чкалова, почему он не пользуется парашютом для спасения из гибнущей машины. Испытатель объяснил: опытные экземпляры самолетов имеют очень большую ценность. Реакция вождя была молниеносной: "Ваша жизнь дороже нам любой машины. Надо обязательно пользоваться парашютом, если есть в этом нужда!"

Этот момент был зафиксирован на фотографии Н. Вихирева из коллекции Российского государственного архива кинофотодокументов (Арх. N В-1079). В фондах РГАКФД представлены все значимые этапы жизни Чкалова.

Самолет АНТ-25 на старте. Москва. 1937 г. Фото: РГАКФД

20 июля 1936 года начался, а 22 июля успешно завершился беспосадочный перелет из Москвы через Северный Ледовитый океан до песчаной косы острова Удд (ныне - остров Чкалова) в Охотском море на Дальнем Востоке. Перелет был совершен самолетом АНТ-25, управляемого экипажем в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова (Арх. N 0-271765).

Полет продолжался 56 часов 20 минут. Всем участникам перелета присвоили звание Героя Советского Союза.

10 августа АНТ-25 вернулся в столицу и перед посадкой, в сопровождении воздушного эскорта из 12 самолетов, сделал круг над Кремлем. Героев-летчиков на аэродроме встречал сам Сталин. С этого момента Чкалов получил всесоюзную известность и стал сталинским соколом N 1 - любимцем вождя. "Сталин очень любил русских, - рассказывал Главный маршал авиации Александр Евгеньевич Голованов. - ... В его понимании русский человек должен быть таким, как Чкалов".

В 17 часов 18 июня 1937 года из Москвы в США через Северный полюс вылетел самолет АНТ-25 с тем же экипажем. Экипаж АНТ-25 перед стартом, вид самолета и сам момент его отрыва от земли хорошо представлены на фотографиях (Арх. N 0-8469, 0-290562, N 0-95027). Длительность беспосадочного перелета составила 63 часа 16 минут. 20 июня АНТ-25 приземлился в городе Ванкувер (штат Вашингтон). Американцы с восторгом встретили краснокрылую машину, на борту которой была сделана надпись "Сталинский маршрут". Так Чкалов получил всемирную известность и стал звездой мирового масштаба (Арх. N 5-9780). Все члены экипажа были награждены орденом Красного Знамени. После возвращения из США героев встречали в Москве на государственном уровне (Арх. N 0-254957, 0-265412, 0-254989, N 0-100202). В посвященном Чкалову стихотворении Сергей Михалков писал:

Что такое орден?

Орден - это слава,

На любовь народа

Дорогое право.

Фотографии, запечатлевшие Чкалова с односельчанами на рыбной ловле (Арх. 5-9785) или на охоте (Арх. N 0-275690), помогают нам зримо представить истоки всенародной любви к легендарному пилоту, ставшему самой выразительной и человечной приметой эпохи. Александр Твардовский писал:

Изо всех больших имен геройских,

Что известны нам наперечет,Как-то по-особому, по-свойски,

Это имя называл народ.

Попросту - мы так его любили,

И для всех он был таким своим,

Будто все мы в личной дружбе были,

Пили, ели и летали с ним...

Богатырским мужеством и нравом

Был он славен - Сталинский пилот.

И казалось так, что эта слава

-Не года, уже века живет.