Неверен, но моногамен: муза, жена и главная любовь великого Федерико Феллини

Они не расставались 50 лет. Великий Феллини называл жену «своей жизнью» и уверял, что никогда не любил никого, кроме нее. Но это не мешало режиссеру наслаждаться обществом других женщин. Друзья шутили о нем: «Неверен, но моногамен!»

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Влюбиться в голос

Федерико Феллини вспоминал, что с юношества искал женщину, которая станет ему и женой, и матерью. Он нуждался в заботе, понимании, нежности. Однажды режиссер услышал по радио голос девушки, которая читала спектакль по его сценарию: в нем было столько тепла, спокойствия, радости, что Феллини сразу понял — он женится на этой барышне.

Вскоре молодая актриса Джульетта Мазина и Федерико Феллини встретились, они пошли в небольшое кафе. Девушка тут же заявила, что угостит режиссера: он выглядел худым и бледным. Но, когда Мазина увидела аппетит Федерико, то испугалась, что у нее просто не хватит денег, чтобы оплатить ужин. К счастью, в конце свидания Феллини достал кошелек.

Уже в этот момент он влюбился в огромные глаза актрисы и понял, что должен сделать ей предложение руки и сердца. Вскоре это произошло. Небольшая свадьба состоялась в 1943 году, в квартире тети Джульетты, именно там поселились влюбленные.

Когда мир рушится

Несмотря на то, что днем Феллини не мог выйти из дома, чтобы его не призвали в армию, влюбленные были счастливы. Они мечтали о детях, большой семье, успехе. Джульетта верила, что ее супруг — гений. Вскоре девушка забеременела, но случилась трагедия: на позднем сроке она упала с лестницы и потеряла ребенка.

Через год пара попробовала стать родителями еще раз. Мазина смогла выносить и родить малыша, но сын режиссера и актрисы умер через месяц после рождения. Больше Джульетта и Федерико никогда не решались попробовать стать родителями.

Любимая муза

Все фильмы Феллини начинал с проработки главного женского персонажа, всегда представляя Джульетту. В его первом крупном фильме «Дорога» он был готов снимать только жену, хотя продюсер грозился лишить Федерико финансирования, если он не пригласит в картину его возлюбленную.

Режиссеру удалось отстоять Джульетту. Но на площадке режиссер с женой вел себя крайне строго: он заставил ее постричь волосы, носить шинель, которая до крови натирала шею, мазать лицо тальком. А в конце съемок Феллини перестал появляться на площадке: у него случилась глубокая депрессия. Группа была готова сдаться и забросить работу, но Мазина смогла затащить мужа к психиатру и спасти фильм. Он получил множество крупных наград, а Джульетту начали называть «Чаплином в юбке».

Мазина сыграла в еще нескольких картинах, отмеченных «Оскаром» и другими премиями, но вскоре покинула мир кино, чтобы заботиться о муже и полностью посвятить себя служению его гению.

Неверен, но моногамен

Феллини не считал, что должен хранить верность супруге. О его изменах знала вся Италия, но Джульетта терпела и не спешила разводиться. Она была рядом с Федерико, когда он был в депрессии, а позже серьезно заболел. В 1993 году у Феллини случился сердечный приступ, но в клинике он провел всего пару дней. А затем вернулся домой, чтобы быть с Мазиной — она страдала от рака легких.