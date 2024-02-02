Моника Левински, о которой в 1990-х годах узнал весь мир из-за её скандальной связи с американским президентом Биллом Клинтоном, за несколько лет до распада СССР побывала на территории Союза.

Этот визит породил огромное количество слухов. Некоторые говорили, что тогда юная гражданка США была завербована КГБ. Что же будущая любовница американского политика делала в «империи зла» на самом деле?

Моника родилась в 1973 году в Сан-Франциско. Отцом лучшей подруги Клинтона был врач-онколог Бернард Соломон Левински, происходивший из семьи немецких евреев, которые уехали из Германии в Сальвадор в 1920-е годы. Позже Левински вместе с родителями перебрался в США. Мать Моники, Марша Кей Виленски, происходила из семьи литовского еврея Самуэля Виленски и Брониславы Полещук, уроженки китайского Тяньцзиня, куда из России и переехали её родственники.

Неудивительно, что у будущей любовницы лидера Штатов было огромное количество родственников в самых разных уголках нашей планеты. К примеру, известно, что некоторые родственники Левински, по крайней мере, до недавнего времени жили в Белоруссии. Их как раз и навещала Моника незадолго до развала Советского Союза.

Маргарита Акулич, автор издания «Бешенковичи и евреи», пишет, что в 1987 году будущая подруга Клинтона отмечала свой 14-й день рождения в посёлке Бешенковичи, который располагался на территории Витебской области Белорусской ССР.

Разумеется, данный факт биографии Левински породил множество невероятных слухов. К примеру, историк Николай Зенькович говорил, что китайские журналисты писали, что Левински якобы была агентом КГБ. Девочку-подростка завербовали во время визита в Советский Союз для того, чтобы через несколько лет она умело «измазала президента США грязью». Об этом, как трубили в СМИ, представителям прессы поведал бывший сотрудник госбезопасности.