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Любовница Билла Клинтона: что Моника Левински делала в СССР

Моника Левински, о которой в 1990-х годах узнал весь мир из-за её скандальной связи с американским президентом Биллом Клинтоном, за несколько лет до распада СССР побывала на территории Союза.

Что любовница Билла Клинтона делала в СССР
© Русская семерка

Этот визит породил огромное количество слухов. Некоторые говорили, что тогда юная гражданка США была завербована КГБ. Что же будущая любовница американского политика делала в «империи зла» на самом деле?

Моника родилась в 1973 году в Сан-Франциско. Отцом лучшей подруги Клинтона был врач-онколог Бернард Соломон Левински, происходивший из семьи немецких евреев, которые уехали из Германии в Сальвадор в 1920-е годы. Позже Левински вместе с родителями перебрался в США. Мать Моники, Марша Кей Виленски, происходила из семьи литовского еврея Самуэля Виленски и Брониславы Полещук, уроженки китайского Тяньцзиня, куда из России и переехали её родственники.

Неудивительно, что у будущей любовницы лидера Штатов было огромное количество родственников в самых разных уголках нашей планеты. К примеру, известно, что некоторые родственники Левински, по крайней мере, до недавнего времени жили в Белоруссии. Их как раз и навещала Моника незадолго до развала Советского Союза.

Маргарита Акулич, автор издания «Бешенковичи и евреи», пишет, что в 1987 году будущая подруга Клинтона отмечала свой 14-й день рождения в посёлке Бешенковичи, который располагался на территории Витебской области Белорусской ССР.

Разумеется, данный факт биографии Левински породил множество невероятных слухов. К примеру, историк Николай Зенькович говорил, что китайские журналисты писали, что Левински якобы была агентом КГБ. Девочку-подростка завербовали во время визита в Советский Союз для того, чтобы через несколько лет она умело «измазала президента США грязью». Об этом, как трубили в СМИ, представителям прессы поведал бывший сотрудник госбезопасности.

Отметим, что никаких подтверждений этим домыслам нет. Журналисты не привели железные доказательства того, что Монику, действительно, готовили к тому, чтобы она дестабилизировала политику США.

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