Спустя 28 лет после стажировки в «Белом доме» — Как сейчас выглядит 50-летняя Моника Левински, внесшая раздор в семью Клинтонов

История которая изменила всю жизнь Моники Левински, началась в далеком 1995-м. Тогда еще будучи 22-летней выпускницей, брюнетка попала на стажировку в Белый дом. Эффектная красавица не осталась без внимания самого президента – Билла Клинтона. Однако, бурный роман женатого главы государства с юной особой уже вскоре был предан огласке, а их связь не обсуждал только ленивый. Открывшейся перед Левинской большие перспективы в карьере, уже вскоре были разрушены. По своей наивности Моника рассказывала своей подруге, чуть ли не в деталях об отношениях с политиком, а та, как позже окажется, подставит ее. Той самой подругой оказалась Линда Трип, сотрудница министерства обороны США, которая впоследствии предъявит в прокурору записи откровенностей Моники, после чего начнется волна судов и допросов Левински. И если политическая карьера и семейная жизнь Клинтона от этой истории со стажеркой не пострадала, то подобное сказать о Монике нельзя. После того как эта историю предали огласке, девушку попросту заклеймили. Даже с годами этот скандал не забывался, все осуждали Левински. Как итог — испорченная репутация, угрозы, сломленная карьера, психологические проблемы. И даже автобиография с откровениями от лица Моники, как все было на самом деле, не принесли ей понимания со стороны народа. Поняв, что после этого неудачного романа с Клинтоном ей модно забыть о карьере в гос. структуре, Моника сменила несколько сфер деятельности, но «очиститься» от этой истории ей не удалось. Оскорбления, презрительные взгляды, отказ взять на работу и унижения, продолжали поступать в ее адрес, точно также как и обвинения в том, что якобы она пытается нажиться на этом скандале. Стоит сказать, что почти за 30 лет интерес к персоне Левински в этом контексте немного угас, но полностью не исчез. В результате всего этого, сейчас в свои 50 лет Моника не построила семью, а по-прежнему проживает с мамой. Все свои силы женщина бросила на борьбу с травлей в интернете. Побывав на этом месте, пройдя травлю, она старается помочь каждому, кто оказался в подобной ситуации. Сегодня глядя на эту красивую и эффектную женщину, нельзя сказать, что она пережила хейт, осуждения и оскорбления. Скандальная история ее амурных дел с Клинтоном, о которой она до сих пор сожалеет, не отразилась на ее внешности, ведь она прекрасно выглядит.