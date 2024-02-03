Умер актер Карл Уэзерс. Он сыграл Аполло Крида в серии фильмов «Рокки»
Умер актер Карл Уэзерс, который сыграл Аполло Крида в серии фильмов «Рокки».
Информацию о смерти подтвердила его семья. Карлу Уэзерсу было 76 лет.
«Мы глубоко опечалены смертью Карла Уэзерса. Он мирно скончался во сне в четверг 1 февраля 2024 года. Карл был исключительным человеком, прожившим необыкновенную жизнь. Вкладом в кино, телевидение, искусство и спорт он оставил неизгладимый след и получил признание по всему миру среди разных поколений. Он был любимым братом, отцом, дедушкой, партнером и другом», – говорится в заявлении семьи.
Уэзерс получил наибольшую известность за роль боксера Аполло Крида в первых четырех фильмах про Рокки.
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